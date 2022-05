Stand: 21.05.2022 17:30 Uhr Krieg in der Ukraine: Russland weitet Angriffe aus

Nach der kompletten Einnahme der Hafenstadt Mariupol versuchen die russischen Truppen offenbar, auch die letzten ukrainischen Stellungen in der Region zu erobern. Der Generalstab in Kiew erklärte, der Feind höre nicht auf, offensive Operationen in der östlichen Kampfzone zu führen. Ziel der russischen Angreifer sei es, einen Landkorridor zur besetzten Krim zu haben. In der Region Luhansk werden inzwischen nur noch zwei durch einen Fluss getrennten Städte von der Ukraine kontrolliert.

Russland liefert kein Gas mehr an Finnland

Finnland erhält wie angekündigt von heute an kein Gas mehr aus Russland. Der russische Konzern Gazprom teilte als Grund mit, dass die April-Lieferungen nicht fristgemäß bezahlt worden seien. Das finnische Energieunternehmen Gasum versicherte, dass es in dem nordeuropäischen Land nicht zu Versorgungsproblemen kommen werde. Russland hatte gefordert, dass das Gas in Rubel bezahlt wird, was Finnland ablehnt.

AUDIO: Lage in der Ukraine: Selenskyj fordert Reparations-Fonds (3 Min) Lage in der Ukraine: Selenskyj fordert Reparations-Fonds (3 Min)