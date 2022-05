Stand: 20.05.2022 13:43 Uhr Krieg in der Ukraine: Russland stoppt Gas-Lieferungen nach Finnland

Russland stellt am Sonnabend seine Erdgaslieferungen an das Nachbarland Finnland ein. Der finnische Energiekonzern Gasum erklärte, man sei auf diese Situation aber vorbereitet, sodass es nicht zu Versorgungsproblemen kommen werde. Finnland hatte Forderungen aus Moskau abgelehnt, das Gas in Rubel zu bezahlen. Das Land hatte außerdem gemeinsam mit Schweden am Mittwoch einen Antrag auf Mitgliedschaft in der NATO eingereicht. Russland kritisierte das Bestreben als "schweren Fehler".

Russland verstärkt militärische Präsenz im Westen des Landes

Russland will offenbar die militärische Präsenz im Westen des Landes verstärken. Russische Nachrichtenagenturen zitieren Verteidigungsminister Schoigu mit der Ankündigung, bis Ende des Jahres zwölf neue Basen und Einheiten im westlichen Militärbezirk einzurichten. Man reagiere damit auf zunehmende militärische Bedrohungen an der Grenze.