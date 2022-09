Stand: 09.09.2022 17:22 Uhr Krieg in der Ukraine: Russland verstärkt Truppen in Charkiw

Russland hat als Reaktion auf die ukrainische Gegenoffensive gepanzerte Fahrzeuge und Kanonen zur Verstärkung in die Region Charkiw im Nordosten der Ukraine geschickt. Die Region Charkiw ist seit den ersten Tagen von Moskaus Angriffskrieg teilweise von der russischen Armee besetzt. Am Donnerstag hatte das ukrainische Militär mitgeteilt, mehr als 20 Ortschaften in der Region zurückerobert zu haben. Die Internationale Atomenergiebehörde hat Russland derweil aufgefordert, alle Aktionen in den Atomanlagen der Ukraine einzustellen. In einem Resolutionsentwurf für die Sitzung des IAEA-Gouverneursrates kommende Woche heißt es, der Rat bedauere die anhaltenden gewaltsamen Aktionen der Russischen Föderation gegen Atomanlagen in der Ukraine. Diese seien unverzüglich zu beenden.

AUDIO: Krieg in der Ukraine: Die aktuelle Lage am Freitagnachmittag (3 Min) Krieg in der Ukraine: Die aktuelle Lage am Freitagnachmittag (3 Min)

Habeck: Baldige Hilfe für Versorger VNG

Bundeswirtschaftsminister Habeck stellt dem angeschlagenen ostdeutschen Energieversorger VNG baldige Hilfen des Staates in Aussicht. Der Antrag darauf sei gestellt worden und man werde die Unterstützung zeitnah hinbekommen, so der Grünen-Politiker. Der Mutterkonzern EnBW hatte mitgeteilt, die Maßnahme solle die erheblichen Verluste auffangen und eine Fortführung der Geschäfte ermöglichen. VNG gehört neben dem ebenfalls kriselnden Uniper-Konzern zu den größten deutschen Gasimporteuren. Die Unternehmen müssen wegen des russischen Lieferstopps Gas zu deutlich höheren Preisen einkaufen, um ihre Lieferverpflichtungen zu erfüllen.

AUDIO: Habeck kündigt umfassende Hilfen für Unternehmen an (3 Min) Habeck kündigt umfassende Hilfen für Unternehmen an (3 Min)

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Nachrichten | 08.09.2022 | 17:00 Uhr