Stand: 26.08.2022 13:47 Uhr Krieg in der Ukraine: Russland spioniert deutsche Kasernen aus

Russische Geheimdienste haben offenbar die Ausbildung von ukrainischen Soldaten in Deutschland ausspioniert. Betroffen waren laut "Spiegel" die Standorte Grafenwöhr in Bayern und Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz. Kurz nach dem Beginn der Lehrgänge habe der Militärische Abschirmdienst (MAD) verdächtige Fahrzeuge bemerkt, aus denen heraus vermutlich die Zufahrten zu den Kasernen beobachtet worden seien. Die Übungsplätze seien nach MAD-Erkenntnissen auch mehrmals mit Kleindrohnen überflogen worden, um die Ausbildung der ukrainischen Soldatinnen und Soldaten zu beobachten. In Sicherheitskreisen werde vermutet, dass die russischen Dienste außerdem versucht haben könnten, die Mobilfunkdaten der Ukrainerinnen und Ukrainer mit speziellen Geräten auszuspähen. An beiden Bundeswehr-Standorten werden ukrainische Soldaten an westlichen Waffensystemen ausgebildet, so etwa an der Panzerhaubitze 2000.

Habeck: Gasumlage wird geprüft

Wirtschaftsminister Habeck hat einem Medienbericht zufolge inzwischen angekündigt, die Gasumlage zu überprüfen. Habeck sagte nach Informationen der "Welt", der Kreis der berechtigten Unternehmen solle möglichst verkleinert werden. Grundsätzlich bestehe der Anspruch auf Hilfsgelder aus der Gasumlage aber auch für Firmen, die nicht in existenzieller Not seien. Da würde man sich das aber noch mal genau angucken, ob es nicht einen Weg gebe, diesen berechtigen Anspruch abzuwehren, so Habeck.

Mit der Umlage sollen die stark erhöhten Beschaffungskosten von Großimporteuren ausgeglichen werden, um diese vor einer Insolvenz zu bewahren. Auf der Liste stehen aber auch Unternehmen, die derzeit nicht in wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind. Das sorgt auch innerhalb der Ampel-Koalition für erheblichen Unmut Im Streit über die Ausgestaltung der Gasumlage hat SPD-Chefin Esken Habeck mit einer Blockade im Bundestag gedroht. Esken sagte dem Fernsehsender "Welt", am Ende habe das Parlament ein Eingriffsrecht und werde davon auch Gebrauch machen. Habeck müsse dafür sorgen, dass keine Profiteure der Energiekrise an der Gasumlage verdienen, so Esken.

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.