Krieg in der Ukraine: Russland setzt Angriffe fort Stand: 27.02.2022 05:55 Uhr Die russische Armee setzt ihre Invasion im Nachbarland fort. Die Bundesregierung will der Ukraine nun doch Waffen schicken - und sperrt den Luftraum für russische Flugzeuge. Russische Banken wurden aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen. Die aktuellen Ereignisse im Überblick.

Die russischen Truppen kommen offenbar weiter nur langsam voran, die Ukraine leistet nach eigener Darstellung erbitterten Widerstand. In Kiew warnten in der Nacht erneut Sirenen vor Luftangriffen. In einem Vorort soll es heftige Gefechte um einen Flughafen geben. Die Bürgermeisterin der Stadt Wassylkiw südwestlich von Kiew teilte mit, russische Raketen hätten die Stadt getroffen und einen Ölterminal in Brand gesteckt. Unbestätigten Berichten zufolge haben russische Soldaten zudem eine Erdgasleitung in der Stadt Charkiw gesprengt. Das UN-Nothilfebüro Ocha berichtete, dass mindestens 64 Zivilisten bei den Kämpfen nach dem Einmarsch Russlands getötet und mehr als 170 verletzt worden seien.

Am Samstagabend hatten Deutschland und westliche Verbündete einen Ausschluss russischer Finanzinstitute aus dem Banken-Kommunikationsnetzwerk SWIFT beschlossen. Deutschland wird 1.000 Panzer-Abwehrwaffen und 500 Boden-Luft-Raketen aus Bundeswehr-Beständen an die Ukraine schicken. Zudem genehmigte die Bundesregierung den Nato-Partnern Niederlande und Estland Waffenlieferungen aus deutscher und DDR-Produktion an die Ukraine. Bundesverkehrsminister Wissing (FDP) kündigte an, den deutschen Luftraum für russische Flugzeuge zu sperren. Die Lufthansa setzte Flüge nach und über Russland aus. Der Deutsche Bundestag berät heute in einer Sondersitzung über den Konflikt.

Tausende Menschen in Norddeutschland demonstrieren gegen Krieg

In Kiel haben nach Polizeiangaben am Sonnabend rund 5.000 Menschen gegen den Krieg demonstriert. Auch in anderen norddeutschen Städten gab es Demos - etwa in Hannover und Hamburg. Unterdessen fliehen weiter viele Menschen aus der Ukraine. Allein in Polen kamen seit Donnerstag mehr als 100.000 Geflüchtete an. Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg bereiten sich auf die Aufnahme von Flüchtlingen vor.

