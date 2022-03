Krieg in der Ukraine: Russland offen für neue Verhandlungen Stand: 02.03.2022 11:08 Uhr Am siebten Kriegstag setzt Russland seine Angriffe gegen ukrainische Großstädte fort. Russland signalisierte, zu einer zweiten Verhandlungsrunde bereit zu sein. Aktuelle Entwicklungen im Überblick.

Eine russische Delegation werde noch an diesem Tag bereitstehen, um die Gespräche fortzusetzen, sagte der Sprecher des Präsidialamtes Peskow, ohne einen Ort dafür zu nennen. Kurz zuvor hatte der ukrainische Präsidentenberater Podoljak gesagt, ein Datum für die zweite Gesprächsrunde werde diskutiert. "Eine substanzielle Tagesordnung ist dafür erforderlich."

Unterdessen gingen die Kämpfe in der Ukraine weiter. In Schytomyr soll es nach einem Luftangriff auf mehrere Gebäude, darunter ein Krankenhaus, Tote und Verletzte gegeben haben. Vermutlich seien Marschflugkörper eingesetzt worden, berichtete die Agentur Unian. In Charkiw im Landesosten ist nach ukrainischen Medienberichten ein militärmedizinisches Zentrum angegriffen worden. In Mariupol wurden nach Angaben aus der Verwaltung bereits mehr als 100 Bewohner bei Luftangriffen verletzt, die Hafenstadt im Südosten sei aber noch unter Kontrolle. Die Stadt liege seit Dienstagabend unter intensivem Beschuss. Das russische Militär kontrolliert nach eigenen Angaben nun die seit Tagen umkämpfte südukrainische Großstadt Cherson.

Weltbank schnürt Hilfspaket über drei Milliarden Dollar

Am Dienstagabend hatte Bundesaußenministerin Baerbock vor der UN-Vollversammlung Russland in scharfem Ton "dreiste Lügen" vorgeworfen. Die Weltbank bereitet für die Ukraine ein Hilfspaket im Umfang von drei Milliarden US-Dollar vor, davon sollen 350 Millionen Dollar sehr schnell ausgezahlt werden. Unterdessen sind etwa 1.300 Geflüchtete aus der Ukraine am Dienstagabend mit mehreren Zügen aus Polen am Berliner Hauptbahnhof eingetroffen. Hamburgs Bürgermeister Tschentscher wird heute Mittag eine Regierungserklärung zu den Folgen des Krieges für die Hansestadt abgeben.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

