Stand: 21.05.2022 07:25 Uhr Krieg in der Ukraine: Russland liefert kein Gas mehr an Finnland

Finnland erhält wie angekündigt von heute an kein Gas mehr aus Russland. Der russische Konzern Gazprom teilte als Grund mit, dass die April-Lieferungen nicht fristgemäß bezahlt worden seien. Das finnische Energieunternehmen Gasum versicherte, dass es in dem nordeuropäischen Land nicht zu Versorgungsproblemen kommen werde. Russland hatte gefordert, dass das Gas in Rubel bezahlt wird, was Finnland ablehnt.

Asow-Stahlwerk offenbar vollständig unter russischer Kontrolle

Russland hat offenbar das seit Wochen belagerte Asow-Stahlwerk in Mariupol eingenommen. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, die letzten 531 ukrainischen Kämpfer hätten sich ergeben. Damit wäre Mariupol vollständig unter russischer Kontrolle. Der ukrainische Präsident Selenskyj sprach davon, dass praktisch alle Personen das Tunnelsystem im Asow-Stahlwerk verlassen hätten. Er hofft jetzt darauf, dass die Kämpfer im Rahmen eines Gefangenenaustauschs freikommen.