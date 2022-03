Krieg in der Ukraine: Russland kündigt Feuerpause in Mariupol an Stand: 31.03.2022 09:32 Uhr Das russische Verteidigungsministerium hat eine Feuerpause in Mariupol angekündigt. Der ukrainische Präsident Selenskyj sieht nach eigenen Worten noch keine konkreten Ergebnisse der Gespräche mit Russland. Die News im Überblick.

Selenskyj sagte in einer Videobotschaft, Russland ziehe sich nicht freiwillig aus der Umgebung von Kiew und Tschernihiw zurück, sondern werde von der ukrainischen Armee dort verdrängt. Gleichzeitig gebe es einen Aufmarsch russischer Truppen für neue Angriffe im Donbass. Einem ukrainischen Unterhändler zufolge sollen die Gespräche mit Russland am Freitag per Videokonferenz weitergeführt werden.

Mariupol: Busse unterwegs um Zivilisten herauszuholen

Das russische Verteidigungsministerium bot eine Feuerpause für die Hafenstadt Mariupol an. Diese solle heute Vormittag in Kraft treten mit dem Ziel, Zivilisten aus der belagerten Stadt herauszuholen. Dabei könnten auch das UN-Hochkommissariat für Flüchtlinge (UNHCR) und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) beteiligt werden, so die russische Ankündigung. Ukraines Vize-Ministerpräsidentin Wereschtschuk sprach zunächst von einem weiteren Versuch russischer "Manipulation". Später teilte sie mit, ein ukrainischer Bus-Konvoi sei auf dem Weg um Zivilisten aus Mariupol herauszuholen. 45 Busse seien unterwegs.

Gaslieferungen weiter in Euro bezahlen - Habeck skeptisch

Bundeswirtschaftsminister Habeck äußerte sich zurückhaltend zur Ankündigung Russlands, wonach Gaslieferungen weiter in Euro bezahlt werden könnten. Der Grünen-Politiker sagte in der ARD, die russische Reaktion zeige, dass die Haltung des Westens richtig war. Deutschland und andere Staaten hatten die russische Forderung abgelehnt, importiertes Gas in Rubel zu zahlen.

Offenbar weitere Waffenlieferungen aus Deutschland geplant

Die Bundesregierung bereitet offenbar weitere Waffenlieferungen an die Ukraine vor. Nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" handelt es sich um Rüstungsgüter im Wert von rund 300 Millionen Euro, die nicht aus Beständen der Bundeswehr stammen. Es gehe um etwa 200 verschiedene Produkte, darunter Panzerfäuste, Aufklärungsdrohnen und gepanzerte Geländewagen. Der Bundessicherheitsrat muss darüber noch entscheiden. Wer die Verträge schließt und dafür bezahlt, ist dem Bericht zufolge noch unklar. Verteidigungsministerin Lambrecht (SPD) hatte vor einigen Tagen verkündet, Deutschland sei ihres Wissens der zweitgrößte Waffenlieferant der Ukraine.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Hilfe für die Menschen in der Ukraine:

NDR Info informiert Sie im Hörfunk über den Russland-Ukraine-Krieg:

