Krieg in der Ukraine: Russland kontrolliert Großteil von Mariupol Stand: 21.04.2022 22:19 Uhr Die Hafenstadt Mariupol ist weitgehend unter russischer Kontrolle. Es gebe aber Wege, sie zu befreien, so der ukrainische Präsident Selenskyj. Die Bundesregierung bereitet für Waffenlieferungen an die Ukraine einen Ringtausch mit Slowenien vor. Die News im Überblick.

Die Ukraine bestätigt, dass Russland jetzt den Großteil der seit Kriegsbeginn hart umkämpften Hafenstadt Mariupol kontrolliert - bestreitet aber eine vollständige Einnahme der strategisch wichtigen Metropole am Asowschen Meer. In einem Stahlwerk haben sich immer noch Kämpfer und Zivilisten verschanzt. Etwa 3.000 Menschen sollen sich dort befinden. Russlands Präsident Putin hat angeordnet, das Gebiet nicht zu stürmen, sondern zu belagern. "Blockiert diese Industriezone so, dass nicht einmal eine Fliege rauskommt", ordnete der Kremlchef an. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) forderte Putin bei ihrer derzeitigen Reise ins Baltikum auf, die Evakuierung von Mariupol zu ermöglichen. Die Lage sei "kaum zu ertragen", sagte sie. Mariupol solle "ausgeblutet und ausgehungert" werden. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte, es gebe mehrere Wege, die Hafenstadt zu befreien - auch militärisch. Dazu brauche es die Hilfe westlicher Partner.

AUDIO: Kriegslage Ukraine: Mariupol offenbar erobert (24 Min) Kriegslage Ukraine: Mariupol offenbar erobert (24 Min)

Ringtausch bei Waffenlieferung

Baerbock betonte erneut, es gebe "keine Tabus", wenn es um die Frage der Waffenlieferungen an die Ukraine gehe. Die Bundesregierung hat der ukrainischen Regierung bereits Ende März eine Liste mit 210 Angeboten für Rüstungslieferungen der deutschen Industrie im Gesamtwert von 307 Millionen Euro vorgelegt. Panzer, schwere Artilleriegeschütze und Kampfhubschrauber gehören aber nicht dazu. Verteidigungsministerin Lambrecht arbeitet derweil an einem Ringtausch mit Slowenien. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa soll Slowenien eine größere Zahl T-72-Kampfpanzer an die Ukraine abgeben. Slowenien soll dafür den Schützenpanzer Marder und den Radpanzer Fuchs von Deutschland erhalten.

Kriegsverbrechen in Butscha

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat im Kiewer Vorort Butscha nach eigenen Angaben umfangreiche Belege für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit gesammelt. Mitarbeiter vor Ort dokumentierten demnach Massenhinrichtungen, wahllose Erschießungen von Zivilisten, Verschleppungen, Folter sowie den Einsatz von Sprengfallen.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Weitere Nachrichten zum Krieg in der Ukraine:

Weitere Informationen Ukraine-Berichterstattung von tagesschau.de Aktuelle Meldungen zu den Kämpfen und Entwicklungen in der Ukraine sowie zur internationalen Diplomatie finden Sie bei tagesschau.de. extern

Hilfe für die Menschen in der Ukraine:

Weitere Informationen Spenden für die Ukraine: So kommt die Hilfe am besten an Die Hilfsbereitschaft für die vom Krieg betroffenen Menschen ist groß. Was gilt es zu beachten? NDR.de bietet einen Überblick. mehr

NDR Info informiert Sie im Hörfunk über den Russland-Ukraine-Krieg:

Auch tagesschau24 hält Sie auf dem Laufenden:

Livestream von tagesschau24

Aktuelle Audios aus dem NDR Info Programm:

Aktuelle Videos aus dem Programm des NDR Fernsehens:

Meldungen zum Krieg in der Ukraine aus Norddeutschland:

Ratgeber:

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 20.04.2022 | 21:45 Uhr