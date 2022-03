Krieg in der Ukraine: Russischer Militärkonvoi rollt auf Kiew zu Stand: 01.03.2022 06:09 Uhr Nach ersten, ergebnislos verlaufenen Friedensverhandlungen rücken russische Truppen in der Ukraine weiter Richtung Kiew und Charkiw vor. Die EU setzt Sanktionen gegen russische Oligarchen in Kraft. Der Internationale Strafgerichtshof ermittelt wegen Kriegsverbrechen. Die aktuellen Ereignisse im Überblick.

Die russischen Truppen in der Ukraine haben ihren Vormarsch auf die Hauptstadt Kiew und die zweitgrößte Stadt des Landes, Charkiw, in der Nacht fortgesetzt. Ein gewaltiger russischer Militärkonvoi aus Panzern und anderen Fahrzeugen rollt nach ukrainischen Angaben auf Kiew zu. Auch in anderen Teilen des Landes dauerten die Gefechte an. Die südliche Hafenstadt Mariupol ist nach staatlichen Angaben dagegen inzwischen unter Kontrolle der ukrainischen Armee. Laut der Agentur Unian will die ukrainische Armee zudem in der Region Sumy rund 100 russische Militärfahrzeuge zerstört haben. Außerdem habe die ukrainische Armee mehrere Kampfflugzeuge der Gegenseite abgeschossen.

Milliardenhilfe aus dem Westen für die Ukraine

Die US-Regierung beantragte beim Kongress ein Hilfspaket mit einem Umfang von 6,4 Milliarden Dollar (5,7 Milliarden Euro) für die Ukraine. Darin enthalten sein soll humanitäre, wirtschaftliche und militärische Hilfe zur Selbstverteidigung der Ukraine. Auch aus Australien wurde Hilfe in Millionenhöhe zugesichert. Das Deutsche Rote Kreuz bereitet heute einen Hilfstransport ins polnische Lublin vor.

Putin fordert Anerkennung der Krim und Entmilitarisierung der Ukraine

Gestern waren erste Verhandlungen beider Kriegsparteien nahe der ukrainisch-belarussischen Grenze ergebnislos verlaufen. Kreml-Angaben zufolge hatte Russlands Präsident Putin vor den Gesprächen in Belarus die Entmilitarisierung der Ukraine und die Anerkennung der Krim gefordert. Der ukrainische Präsident Selenskyj unterzeichnete nach ukrainischen Berichten unterdessen ein Gesuch zur Aufnahme der Ukraine in die EU.

Kriegsverbrechen: Internationaler Strafgerichtshof ermittelt

Der Internationale Strafgerichtshof will offizielle Ermittlungen zu Kriegsverbrechen in der Ukraine einleiten. Das kündigte Chefankläger Karim Khan gestern Abend in Den Haag an. Die Türkei verbot für Kriegsschiffe die Passage der Meerengen Bosporus und Dardanellen - die Zufahrt aus der Ägäis zum Schwarzen Meer.

EU-Sanktionen gegen Oligarchen

Die EU gab bekannt, dass Sanktionen gegen Oligarchen und weitere Personen aus Putins Umfeld in Kraft gesetzt wurden, darunter Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Die USA erklärten zwölf russische Diplomaten bei den Vereinten Nationen in New York zu unerwünschten Personen. Sie müssen bis zum 7. März die USA verlassen. Der Fußball-Weltverband FIFA und die Europäische Fußball-Union (UEFA) schlossen russische Mannschaften bis auf Weiteres von ihren Wettbewerben aus.

Am Sonntag hatte das russische Verteidigungsministerium auf Befehl Putins die Abschreckungswaffen der Atommacht in verstärkte Alarmbereitschaft versetzt. Als Reaktion auf die Luftraumsperrungen mehrerer Staaten für russische Maschinen dürfen künftig Flugzeuge aus Deutschland und 35 weiteren Staaten nicht mehr über Russland fliegen. Zudem hat Putin seinen Bürgern den Transfer von Devisen ins Ausland verboten.

