Krieg in der Ukraine: Russische Großoffensive hat offenbar begonnen Stand: 18.04.2022 22:53 Uhr Russland hat nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj die seit Wochen erwartete Offensive im Osten des Nachbarlandes begonnen. In der Hafenstadt Mariupol harren weiter Menschen aus. Die News im Überblick.

Selenskyj sagte am Montagabend, die Regierung in Kiew könne "nun bestätigen, dass die russischen Truppen den Kampf um den Donbass begonnen haben, auf den sie sich seit Langem vorbereiten". Ein sehr großer Teil der russischen Armee werde nun für diese Offensive verwendet, sagte Selenskyj in einer Videobotschaft. Die Ukraine werde sich dem entgegenstellen. "Ganz gleich, wie viele russische Truppen dorthin getrieben werden: Wir werden kämpfen", versicherte er. Zuvor hatte bereits der ukrainische Generalstab von "Anzeichen" einer Offensive gesprochen. Von russischer Seite gab es dafür zunächst keine Bestätigung.

Ziel der russischen Angriffe ist aber auch der Westen der Ukraine: In der Stadt Lwiw wurden nach Angaben der Behörden durch Raketen mindestens sechs Menschen getötet. Es waren die ersten Toten dort. Moskau bestätigte den Beschuss. Ein Logistikzentrum mit großen Teilen ausländischer Waffen sei zerstört worden.

Kämpfer in Mariupol ergeben sich nicht

In der heftig umkämpften Hafenstadt Mariupol ließen ukrainische Kämpfer unterdessen erneut ein Ultimatum der Russen verstreichen. Sie weigerten sich, die Waffen niederzulegen und aufzugeben. In einem Lagebericht der britischen Geheimdienste hieß es, die Angriffe Moskaus auf bewohnte Gebiete in Mariupol ähnelten dem russischen Vorgehen in Tschetschenien 1999 und in Syrien 2016. Dies widerspreche der Erklärung des russischen Verteidigungsministeriums zu Beginn des Krieges, dass man keine Städte oder die ukrainische Bevölkerung angreifen wolle. Der russische Angriffskrieg auf das Nachbarland dauert schon mehr als sieben Wochen.

Putin ehrt Soldaten für "Verdienste" in Butscha

In Moskau ehrte der russische Präsident Putin Soldaten, die in der ukrainischen Stadt Butscha im Einsatz waren. Der Kremlchef würdigte die 64. Motorschützenbrigade für besondere Verdienste, Heldentum und Tapferkeit, wie der Kreml mitteilte. Die Bilder getöteter ukrainischer Zivilisten aus der Vorortgemeinde der Hauptstadt Kiew hatten Anfang des Monats rund um die Welt für Entsetzen gesorgt. Insgesamt wurden in Butscha mehr als 400 Leichen gefunden. Die Ukraine wirft den russischen Soldaten schwerste Kriegsverbrechen vor. Inzwischen laufen internationale Ermittlungen.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

