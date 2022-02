Krieg in der Ukraine: Russische Armee greift Kiew an Stand: 25.02.2022 06:21 Uhr Russland setzt seinen Militärschlag gegen die Ukraine fort. Es gibt Berichte über Raketenangriffe auf die ukrainische Hauptstadt. Auf einem EU-Sondergipfel wurden harte Sanktionen gegen Russland beschlossen. Die aktuellen Ereignisse im Überblick.

Nach dem ersten Tag der Invasion durch Russland beklagt die Ukraine laut Präsident Wolodymyr Selenskyj mindestens 137 Todesopfer. Er rief zur Generalmobilmachung auf, die die Einberufung von Wehrpflichtigen und Reservisten vorsieht. "Ich bleibe in der Hauptstadt, bleibe bei meinem Volk", sagte Selenskyj in der Nacht in einer Videobotschaft. Am Morgen erschütterten Berichten zufolge mehrere Explosionen Kiew. Die Hauptstadt soll laut dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba unter Raketenbeschuss stehen. Die militärische Lage bleibt unübersichtlich. Der französische Präsident Emmanuel Macron sprach direkt mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin - ohne greifbares Ergebnis.

Russland war am Donnerstag auf Befehl von Präsident Wladimir Putin in die Ukraine einmarschiert. Die Nato aktivierte angesichts des Krieges die Verteidigungspläne für Osteuropa. Die Staats- und Regierungschefs der EU stimmten bei einem Sondergipfel einem umfangreichen Sanktionspaket gegen Russland zu - unter anderem betrifft es die Bereiche Energie, Finanzen und Transport. Auch die USA kündigten harte wirtschaftliche Strafmaßnahmen an. US-Präsident Joe Biden sagte, dass zusätzliche Streitkräfte nach Deutschland verlegt werden sollen. Nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen sind bereits rund 100.000 Menschen in der Ukraine auf der Flucht. In der ganzen Welt gingen Menschen auf die Straße, um gegen den Krieg zu protestieren.

AUDIO: Kommentar: Putin ist ein lupenreiner Kriegsverbrecher (3 Min) Kommentar: Putin ist ein lupenreiner Kriegsverbrecher (3 Min)

