Krieg in der Ukraine: Raketeneinschlag mitten in Charkiw Stand: 01.03.2022 14:51 Uhr Russische Truppen rücken in der Ukraine weiter Richtung Kiew und Charkiw vor. Separatisten haben die Hafenstadt Mariupol im Visier. Mitglieder der Bundesregierung setzen heute ihre Krisendiplomatie fort. Die aktuellen Ereignisse im Überblick.

Die russischen Truppen setzen ihren Vormarsch auf die ukrainische Hauptstadt Kiew und die zweitgrößte Stadt des Landes, Charkiw, fort. Ein gewaltiger russischer Militärkonvoi aus Panzern und anderen Fahrzeugen steht nach ukrainischen Angaben nun vor Kiew. Im Zentrum von Charkiw schlugen Raketen ein. Auch in anderen Teilen des Landes dauern die Gefechte an. Die pro-russischen Separatisten im Osten der Ukraine wollen nach eigenen Angaben noch heute die Hafenstadt Mariupol einkesseln. Sie forderten die Bevölkerung zum Verlassen der Stadt auf. Laut Behörden ist die Stadt derzeit ohne Strom.

Bundesregierung setzt Krisendiplomatie fort

Die Bundesregierung setzt heute ihre Gespräche über die Situation in der Ukraine fort. So ist ein Außenministertreffen Deutschlands, Frankreichs und Polens geplant. Außerdem spricht Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) auf der Dringlichkeitssitzung der UN-Vollversammlung in New York.

Zahl der Flüchtenden steigt weiter an

Mehr als 660.000 Menschen haben nach Angaben der Vereinten Nationen seit Beginn der russischen Invasion die Ukraine in Richtung Nachbarländer verlassen. Bei der Einreise nach Polen gibt es demnach kilometerlange Schlangen. Menschen müssten bis zu 60 Stunden warten. Ähnlich verhält es sich laut UNO an der Grenze nach Rumänien. Dort seien die Schlangen bis zu 20 Kilometer lang.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

