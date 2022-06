Stand: 25.06.2022 13:10 Uhr Krieg in der Ukraine: Raketenangriffe im ganzen Land

Russland hat offenbar zahlreiche ukrainische Städte mit Raketen beschossen. In mehreren Orten im Land wurde Luftalarm ausgelöst, Einschläge gab es nach ukrainischen Angaben sowohl in zentralen Teilen des Landes als auch im Westen und Osten. Einige Raketen sollen auch aus dem Nachbarland Belarus abgefeuert worden sein. Hauptschauplatz des Krieges ist weiterhin die Stadt Lyssytschansk. Russland will die von ukrainischen Verbänden gehaltene Stadt im Osten des Landes einnehmen. Im Donbass konnte die Ukraine nach eigenen Angaben eine wichtige Nachschubroute halten.

Russland meldet indessen, man habe 80 Polen, die in den Reihen der ukrainischen Armee kämpften, getötet.

Rund 4.000 Menschen demonstrieren in München vor dem G7-Gipfel

Rund 4.000 Demonstrierende haben am Sonnabend in der Münchner Innenstadt vom G7-Gipfel ein entschiedenes Vorgehen gegen die Klimakrise und das Artensterben, gegen Hunger, Armut und Ungleichheit gefordert. Das waren nach Polizeiangaben bis zum frühen Nachmittag deutlich weniger Menschen als die 15 Organisationen, die die Großdemonstration organisierten, angemeldet hatten.

Von den Teilnehmenden des dreitägigen G7-Gipfels, der am Sonntag auf Schloss Elmau beginnt, erwarten die Demonstrierenden unter anderem, dass sie auch Konsequenzen aus dem russischen Krieg gegen die Ukraine ziehen und die Abhängigkeit von Öl, Gas und Kohle stoppen.

VIDEO: Vier Monate Russland-Ukraine-Krieg: Analyse der NDR Info Experten (32 Min)