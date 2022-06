Stand: 26.06.2022 08:19 Uhr Krieg in der Ukraine: Raketenangriffe auf Kiew

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew hat es heute Morgen infolge russischer Raketenangriffe mehrere Explosionen gegeben. Eine Rakete habe ein neunstöckiges Wohnhaus getroffen, schrieb ein Berater des ukrainischen Innenministers im Nachrichtendienst Telegram. Eine weitere Rakete sei auf dem Gelände eines Kindergartens im Bezirk Schewtschenko eingeschlagen. In dem Wohnhaus wurde nach Angaben des Zivilschutzes mindestens ein Mensch verletzt.

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko berichtete von zwei Verletzten und weiteren Menschen, die noch unter Trümmern feststeckten. Der ukrainische Parlamentsabgeordnete Hontscharenko schrieb, insgesamt hätten russische Truppen in den Morgenstunden 14 Raketen auf Kiew und Umgebung abgefeuert. Überprüfen ließ sich das zunächst nicht.

Putin: Russland liefert atomwaffenfähige Raketen an Belarus

Russland wird nach Angaben von Präsident Putin bald atomwaffenfähige Raketen an Belarus liefern. Wie Putin bei einem Treffen mit dem belarussischen Staatschef Lukaschenko ankündigte, wird Russland "in den kommenden Monaten" das Raketensystem Iskander-M an Belarus liefern, das auch mit Atomsprengköpfen bestückt werden kann. Putin sagte Belarus außerdem zu, bei der Aufrüstung von Kampfflugzeugen zu helfen, damit diese künftig ebenfalls Atomwaffen transportieren können. Die Aufrüstungspläne inmitten des Ukraine-Konflikts dürften für neue Spannungen zwischen Moskau und dem Westen sorgen. Belarus grenzt an die Ukraine und an mehrere NATO-Länder an, ist aber ein enger Verbündeter Russlands.