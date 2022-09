Stand: 07.09.2022 10:36 Uhr Krieg in der Ukraine: Putin sieht Westen mit Sanktionen gescheitert

Russlands Präsident Putin hat dem Westen erneut ein aggressives Vorgehen gegen sein Land vorgeworfen. Die Sanktionen gegen Russland seien kurzsichtig und eine Bedrohung für die ganze Welt, sagte Putin beim Östlichen Wirtschaftsforum in Wladiwostok. Der Westen habe die Weltwirtschaft ausgehöhlt mit einem aggressiven Versuch, seine internationale Vorherrschaft durchzusetzen, so Putin. Zudem warf er dem Westen vor, anderen Ländern ein Verhaltensmodell aufzuzwingen, sie ihrer Souveränität zu berauben und sie dem eigenen Willen zu unterwerfen. Die USA, die EU und andere Staaten hatten vor rund einem halben Jahr als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine beispiellose Sanktionen gegen Moskau verhängt. Putin verteidigte den Krieg in der Ukraine erneut als angeblich notwendig zum Schutz Russlands: "Ich kann sagen, dass der hauptsächliche Zugewinn die Stärkung unserer Souveränität ist - und das ist ein unweigerliches Ergebnis dessen, was gerade passiert", sagte der Kreml-Chef.

Generaldebatte: Merz kritisiert Gasumlage und AKW-Abschaltung

In der laufenden Generaldebatte im Bundestag hat Unionsfraktionschef Merz den Umgang der Regierung mit der Energiekrise scharf kritisiert. Merz warf der Ampel-Koalition vor, mit der Gas-Umlage Verbraucher und Unternehmen zusätzlich zu belasten. Er forderte zudem, die drei verbliebenen Atomkraftwerke drei bis vier Jahre weiterlaufen zu lassen. Die Kapazitäten nicht zu nutzen, sei irrational. Kanzler Scholz wies die Kritik deutlich zurück. Die Bundesregierung habe frühzeitig daran gearbeitet, die Energieversorgung zu sichern, etwa mit geplanten Flüssiggas-Terminals und dem Befüllen der Gasspeicher.

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.