Krieg in der Ukraine: Putin ordnet Teilmobilmachung an

Knapp sieben Monate nach Beginn des Krieges gegen die Ukraine hat Russland eine Teilmobilmachung der eigenen Streitkräfte angeordnet. Er habe diese Entscheidung nach einem Vorschlag des Verteidigungsministeriums getroffen und das Dekret unterschrieben, sagte Kremlchef Putin in einer Fernsehansprache. Die Teilmobilisierung beginne noch an diesem Mittwoch und bedeute, dass 300.000 Reservisten eingezogen werden, kündigte er an. Darüber hinaus wolle er die "Referenden" in den besetzten Gebieten der Ukraine unterstützen. Die von Moskau anerkannten "Volksrepubliken" Luhansk und Donezk im Osten der Ukraine sowie das Gebiet Cherson im Süden wollen noch in dieser Woche über einen Beitritt zur Russischen Föderation abstimmen lassen. Die Scheinreferenden, die weder von der Ukraine noch von der internationalen Gemeinschaft anerkannt werden, gelten als Reaktion auf die aktuelle ukrainische Gegenoffensive im Osten des Landes.

Scholz wirft Putin blanken Imperialismus vor

Bundeskanzler Scholz hat Russland blanken Imperialismus vorgeworfen und der Ukraine weitere Waffenlieferungen zugesichert. Staatschef Putin werde seine imperialen Ambitionen nur dann aufgeben, wenn er erkennt, dass er den Krieg nicht gewinnen kann, sagte Scholz in einer Rede vor der UN-Vollversammlung in New York. Deshalb werde man auch keinen russischen Diktatfrieden akzeptieren. Es war die erste Rede eines deutschen Kanzlers in der Generaldebatte der Vereinten Nationen seit 15 Jahren. Heute wird US-Präsident Biden in New York sprechen, der ukrainische Präsident Selenskyj ist per Video zugeschaltet.

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

