Stand: 29.06.2022 19:19 Uhr Krieg in der Ukraine: Putin droht Finnland und Schweden

Russlands Präsident Putin hat den zum NATO-Beitritt eingeladenen Ländern Schweden und Finnland gedroht. Bei einem Besuch in Turkmenistan sagte der Kreml-Chef, mit der Erweiterung an sich habe Russland kein Problem. Es gebe keine territorialen Differenzen wie mit der Ukraine. Doch sollte die NATO Truppen oder militärische Infrastruktur in Finnland oder Schweden stationieren, werde Russland in gleicher Weise reagieren. Der NATO warf Putin erneut imperiale Ambitionen vor und behauptete, das Bündnis nutze den Ukraine-Krieg, um seine Vormachtstellung zu behaupten.

Die Kampfhandlungen in der Ukraine laufen laut Putin nach Plan: "Die Arbeit läuft ruhig, rhythmisch, die Truppen bewegen sich und erreichen die Linien, die ihnen als Etappenziele vorgegeben wurden", sagte der russische Präsident.

Selenskyj verkündet Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu Syrien

Die Ukraine wird nach Angaben von Präsident Selenskyj die diplomatischen Beziehungen zu Syrien abbrechen. "Es wird keine Beziehungen zwischen der Ukraine und Syrien mehr geben", sagte Selenskyj in seiner aktuellen Videobotschaft auf Telegram. Die Regierung in Damaskus hatte zuvor die pro-russischen selbsternannten "Volksrepubliken" Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine anerkannt. Damit war Syrien das erste Land nach Russland, das die beiden Separatistengebiete anerkannte. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am 21. Februar die Anerkennung der beiden Separatisten-Republiken durch Russland verkündet. Drei Tage später begann der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Die Lage der ukrainischen Truppen in den schwer umkämpften Gebieten im Osten des Landes bleibt nach Worten von Selenskyj sehr schwierig: "Wir unternehmen alles, um unser Militär mit modernen Artilleriesystemen auszustatten und den Besatzern angemessen zu antworten", sagte der ukrainische Präsident in seiner Videobotschaft. Der bisherige Druck auf Russland reiche aber nicht aus.