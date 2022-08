Stand: 27.08.2022 08:58 Uhr Krieg in der Ukraine: Preisdeckel für Strom und Gas gefordert

Die IG Metall fordert einen Preisdeckel für Strom und Gas. Gewerkschaftschef Hofmann warnte, ohne bezahlbare Energiekosten bestehe die Gefahr, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt bricht. Anders als Unternehmen könnten die Menschen die massiven Preissteigerungen schließlich nicht weitergeben. Gleichzeitig müssten sie erleben, wie Steuermilliarden etwa Energiekonzerne subventionieren sollen. SPD-Chef Klingbeil sprach sich angesichts hoher Energiepreise erneut für eine Übergewinnsteuer aus. Die Einnahmen könnten an Menschen mit geringen oder mittleren Einkommen weitergegeben werden.

Habeck will Strommarkt grundlegend reformieren

Bundeswirtschaftsminister Habeck will den Strommarkt grundlegend reformieren. Ziel ist es nach Angaben seines Ministeriums, die Entwicklung der Endkundenpreise für Strom vom steigenden Gaspreis zu entkoppeln. Bislang geben Gaskraftwerke am Strommarkt in der Regel den Preis vor. Die angestrebte Reform würde dieses Prinzip außer Kraft setzen. Stattdessen sollen Verbraucher laut Wirtschaftsministerium stärker davon profitieren, dass erneuerbare Energie vergleichsweise günstig produziert würden. Allerdings sei eine solche Reform sehr komplex und stelle daher eher eine mittelfristige Lösung dar.

