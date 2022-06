Stand: 03.06.2022 15:24 Uhr Krieg in der Ukraine: Parlamentspräsident Stefantschuk in Berlin

100 Tage nach Kriegsbeginn hat Bundeskanzler Scholz (SPD) den ukrainischen Parlamentspräsidenten Stefantschuk in Berlin empfangen. Dieser lud den deutschen Regierungschef ein, im Parlament in Kiew zu sprechen. Ein Regierungssprecher erklärte dazu, Scholz habe die Einladung freundlich zur Kenntnis genommen. Stefantschuk hatte Deutschland zuvor aufgefordert, die versprochenen Waffen rasch zu liefern. Bundestagspräsidentin Bas sicherte ihrem ukrainischen Amtskollegen bei dessen Besuch im Parlament weitere Unterstützung zu. Auch Bundespräsident Steinmeier empfing Stefantschuk.

Bundesaußenministerin Baerbock sicherte der Ukraine erneut Solidarität zu. Man werde der Ukraine weiter beistehen, schrieb Baerbock in einem Gastbeitrag für die "Bild". Und zwar so lange, bis es für die Menschen dort wieder selbstverständlich sei, in Freiheit zu leben. Zu der Unterstützung zählten auch weitere Waffenlieferungen.

AUDIO: Seit 100 Tagen Krieg in der Ukraine: "Russland ist hier für immer" (7 Min) Seit 100 Tagen Krieg in der Ukraine: "Russland ist hier für immer" (7 Min)

Staatliche Unterstützung für energieintensive Unternehmen

Die Bundesregierung will Firmen mit besonders hohem Energieverbrauch finanziell unterstützen. Für ein entsprechendes Zuschussprogramm stehen fünf Milliarden Euro zur Verfügung, wie ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums mitteilte. Das Programm ziele auf Unternehmen, die besonders hart von den Energiepreissteigerungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg getroffen seien. Derzeit läuft noch das erforderliche Genehmigungsverfahren mit der Europäischen Kommission.

Der Bund darf in diesem Jahr fast eine halbe Billion Euro ausgeben und erneut hohe Schulden machen. Der Bundestag beschloss heute mit großer Mehrheit den Haushalt. Geprägt vom Ukraine-Krieg und der Corona-Pandemie sind darin noch einmal Kredite von 138,9 Milliarden Euro vorgesehen. Dafür zogen die Abgeordneten erneut die Ausnahmeregelung der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse.