Stand: 29.05.2022 15:50 Uhr Krieg in der Ukraine: Offenbar heftige Angriffe im Osten des Landes

Russlands Armee greift weiter Ziele in der Ukraine an. Besonders umkämpft bleibt die Region Donbass im Osten des Landes. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs gibt es Gefechte in mehreren Städten und Dörfern in Luhansk und Donezk. Besonders unter Beschuss ist demnach weiter die Stadt Sjewjerodonezk. Aber auch im Nordosten der Ukraine werden Angriffe gemeldet, vor allem aus Sumy und Charkiw. Die ukrainische Armee kommt offenbar immer weniger gegen die russische Artillerie an.

Kiew forderte den Westen erneut auf, schwere Waffen mit mehr Feuerkraft und größerer Reichweite zu liefern. Genau das ist aber wohl der Grund, dass die USA die Lieferung noch nicht zugesagt haben. Präsident Selenskyj, der am Sonntag nach Angaben aus Kiew erstmals seit dem Beginn des Krieges vor drei Monaten den Osten des Landes besuchte, zeigt sich trotz der momentanen Lage siegessicher: In einem Fernsehinterview sagte er, der Vorkriegs-Zustand der Ukraine werde mit militärischen Mitteln wiederhergestellt.

AUDIO: Ukraine-Krieg: Die Lage am Sonntagmittag (4 Min) Ukraine-Krieg: Die Lage am Sonntagmittag (4 Min)

Niedersachsens Ministerpräsident Weil fordert Energiegeld auch für Rentner

Niedersachsens Ministerpräsident Weil kritisiert die Entlastungspakete der Bundesregierung als nicht ausreichend. Der SPD-Politiker sagte der "Bild am Sonntag", viele Rentnerinnen und Rentner seien zu Recht sauer, dass alle Erwerbstätigen ein Energiegeld von 300 Euro bekämen, sie aber leer ausgingen. Dafür gebe es keine logische Erklärung. Auch im Rentenalter müsse man heizen, tanken und einkaufen gehen. Weil betonte, er sei gerne bereit, Niedersachsens Anteil an einem Energiegeld für Rentner zu zahlen und erwarte, dass der Bund mitziehe. Spätestens nach der Sommerpause müsse diese Entlastung kommen.