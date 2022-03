Krieg in der Ukraine: Offenbar Tote bei Angriff auf Kiews Fernsehturm Stand: 01.03.2022 21:58 Uhr Die russische Armee verstärkt den Druck auf die wichtigsten Städte der Ukraine. In Kiew soll es bei einem Angriff auf den Fernsehturm Tote gegeben haben. Die Präsidenten Putin und Selenskyj stellen Forderungen vor möglichen weitere Verhandlungen. Die aktuellen Ereignisse im Überblick.

Die russische Armee nimmt im Krieg in der Ukraine offenbar die Hauptstadt Kiew immer stärker in den Fokus. Ein gewaltiger Militärkonvoi bewegt sich Berichten und Bildern zufolge in Richtung der Millionen-Metropole. Bei einem Angriff auf den TV-Turm in Kiew starben nach ukrainischen Angaben am Dienstag fünf Menschen, fünf weitere sollen verletzt worden sein. Bürgermeister Klitschko bezeichnete die Lage als bedrohlich. Aus Charkiw wurden Raketeneinschläge gemeldet, dort sollen mindestens zehn Menschen getötet worden sein.

Ukraines Präsident Selenskyj, der in einer Videoansprache eine "gleichberechtigte" EU-Mitgliedschaft seines Landes gefordert hat, stellte Bedingungen für weitere Verhandlungen mit Russland: Er will eine Feuerpause. Kreml-Chef Putin hatte zuvor bereits seine politischen Forderungen für ein Ende der Kämpfe bekräftigt - etwa die Anerkennung der "Volksrepubliken" Luhansk und Donezk durch die Ukraine.

AUDIO: Krieg in der Ukraine: Russische Armee verstärkt Druck auf Städte (3 Min) Krieg in der Ukraine: Russische Armee verstärkt Druck auf Städte (3 Min)

Hilfe für Flüchtende aus der Ukraine

Mehr als 670.000 Menschen haben nach Angaben der Vereinten Nationen seit Beginn der russischen Invasion die Ukraine in Richtung Nachbarländer verlassen. Erste Flüchtende kamen auch in Niedersachsen an. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen stellte der Ukraine mindestens 500 Millionen Euro an humanitärer Hilfe für Flüchtlinge in Aussicht. Das EU-Parlament verabschiedete eine Resolution gegen Russland.

Bundeskanzler Scholz (SPD), der am Dienstag ebenso wie US-Präsident Biden mit Selenskyj telefonierte, geht von einer weiteren Eskalation in der Ukraine aus. Er und Bundeswirtschaftsminister Habeck (Grüne) kündigten weitere Sanktionen gegen Russland an.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Im NDR Info Hörfunk werden Sie regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht:

Weitere Informationen Hier können Sie für die Menschen in der Ukraine spenden Der NDR unterstützt den gemeinsamen Spendenaufruf von "Bündnis Entwicklung Hilft" und "Aktion Deutschland Hilft". mehr

Auf tagesschau.de gibt es im Netz rund um die Uhr die neuesten Informationen zur Lage in der Ukraine:

Weitere Informationen Live-Blog: Selenskyj will Feuerpause vor neuen Gesprächen Der ukrainische Präsident stellt Bedingungen für weitere Verhandlungen mit Russland. Putin bleibt bei seinen Forderungen. Mehr bei tagesschau.de. extern

Auch tagesschau24 hält Sie auf dem Laufenden:

Livestream von tagesschau24

Aktuelle Videos aus dem Programm des NDR Fernsehens:

Aktuelle Audios aus dem NDR Info Programm:

Weitere Meldungen zum Thema aus Norddeutschland:

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 01.03.2022 | 22:00 Uhr