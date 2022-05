Stand: 02.05.2022 22:30 Uhr Krieg in der Ukraine: Öl-Embargo gegen Russland wird wahrscheinlicher

Ein Ölembargo gegen Russland wird laut Bundeswirtschaftsminister Habeck immer wahrscheinlicher. Der Grünen-Politiker sagte nach einem Treffen der EU-Energieministerinnen und -minister in Brüssel, er rechne damit, dass bereits am Dienstag ein sechstes Sanktionspaket von der EU-Kommission auf den Weg gebracht wird. Es zeichne sich ab, dass in dem Paket unter anderem der Ausstieg aus russischem Öl vorgesehen ist. Wie hart die Boykott-Bedingungen ausfallen, werde noch beraten, so Habeck. Die EU-Staaten benötigten einige Tage, um sich darüber abzustimmen. Ein Öl-Embargo gegen Russland hatte Habeck zuvor als "tragbar" für Deutschland bezeichnet.

Niedersachsens Energieminister Lies sagte auf NDR Info, sein Bundesland sei gut gewappnet für ein mögliches Öl-Embargo. Über die Häfen sei es gut möglich, Öl aus anderen Ländern zu importieren.

AUDIO: Olaf Lies: Niedersachsen für Öl-Embargo gut gewappnet (5 Min) Olaf Lies: Niedersachsen für Öl-Embargo gut gewappnet (5 Min)

CDU-Chef Merz hält an Kiew-Reise fest

Trotz Kritik aus der Ampel-Koalition hält CDU-Chef Merz an seinen Reiseplänen für die Ukraine fest. Er wird nach eigenen Angaben in dieser Woche Kiew besuchen und verwies auf eine Einladung des ukrainischen Parlaments, die er gerne wahrnehme. Merz betonte, er habe auch Kanzler Scholz empfohlen, nach Kiew zu kommen. Am Dienstag wird eine Gruppe der Linkspartei für mehrere Tage in die Ukraine reisen. Geplant sind laut Ankündigung der Partei Stationen unter anderem in Kiew, Butscha und Lwiw. Zur Delegation gehört der außenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, Gysi.