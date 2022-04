Krieg in der Ukraine: Neuer Evakuierungsversuch in Mariupol Stand: 02.04.2022 13:25 Uhr In der belagerten ukrainischen Hafenstadt Mariupol ist für heute erneut ein Evakuierungsversuch geplant. Auch aus anderen Städten sollen Zivilisten über Fluchtkorridore herausgebracht werden. Die News im Überblick.

Nach Angaben der Regierung in Kiew sind insgesamt sieben Fluchtkorridore eingerichtet worden. Aus Mariupol im Süden soll ein Weg für Privatfahrzeuge in Richtung der Stadt Saporischschja führen, wie Vizeregierungschefin Wereschtschuk mitteilte. Aus Berdjansk sollen Zivilisten mit Bussen abgeholt werden, aber auch mit Autos Richtung Saporischschja fliehen können. Aus umkämpften Gebieten im Osten des Landes führen zudem fünf Korridore in die Stadt Bachmut, so Wereschtschuk. Russland und die Ukraine werfen sich immer wieder gegenseitig vor, die Evakuierung von Ortschaften und Städten zu sabotieren.

Gestern soll es etwa 3.000 Menschen aus Mariupol gelungen sein, auf ukrainisch kontrolliertes Gebiet zu flüchten. Etwa 2.500 Flüchtlinge aus Mariupol und Melitopol trafen nachts in Bussen und Privatfahrzeugen in Saporischschja ein. Das teilte ein Mitarbeiter des ukrainischen Präsidialamtes mit.

AUDIO: Die aktuelle Lage in der Ukraine am Sonnabendmorgen (9 Min) Die aktuelle Lage in der Ukraine am Sonnabendmorgen (9 Min)

Papst verurteilt Ukraine-Krieg ohne direkte Kritik an Putin

Papst Franziskus hat den Krieg in der Ukraine verurteilt, direkte Kritik an Russland aber vermieden. Zum Auftakt seines Besuchs in Malta sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche, aus dem Osten Europas sei die "Finsternis des Krieges" gekommen. Wieder einmal schürten "einige wenige Mächtige" Konflikte. Der Papst nannte jedoch erneut weder Russland noch dessen Präsidenten Putin beim Namen. Auf dem Flug nach Malta bestätigte Franziskus, dass es Überlegungen für einen Besuch in Kiew gebe. Auf die entsprechende Frage eines Journalisten antwortete er: "Ja, das liegt auf dem Tisch."

Bundeskanzler Scholz warf Putin bei einer SPD-Wahlveranstaltung in Essen vor, mit dem Angriff auf die Ukraine weltweit Schaden zu verursachen. Der Krieg verstärke die ökonomischen und sozialen Probleme, die es weltweit schon durch die Corona-Pandemie gegeben habe, so Scholz. "Er ist eine Zerstörung von Zukunft weit über Russland und die Ukraine hinaus." Putin folge einer "imperialistischen Vision früherer Jahrhunderte". Man werde aber dagegen halten.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Aktuelle Meldungen zu den Kämpfen und Entwicklungen in der Ukraine sowie zur internationalen Diplomatie finden Sie bei tagesschau.de.

Weitere Informationen Live-Blog: Irak erzielt Rekordeinnahmen mit Öl Der Irak hat im März infolge des Ukraine-Kriegs so viel Geld durch den Öl-Export eingenommen wie zuletzt 1972. Mehr bei tagesschau.de. extern

Hilfe für die Menschen in der Ukraine:

Weitere Informationen Spenden für die Ukraine: So kommt die Hilfe am besten an Die Hilfsbereitschaft für die vom Krieg betroffenen Menschen ist groß. Was gilt es zu beachten? NDR.de bietet einen Überblick. mehr

NDR Info informiert Sie im Hörfunk über den Russland-Ukraine-Krieg:

Auch tagesschau24 hält Sie auf dem Laufenden:

Livestream von tagesschau24

Aktuelle Audios aus dem NDR Info Programm:

Aktuelle Videos aus dem Programm des NDR Fernsehens:

Meldungen zum Krieg in der Ukraine aus Norddeutschland:

Ratgeber:

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 02.04.2022 | 07:40 Uhr