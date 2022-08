Stand: 12.08.2022 11:49 Uhr Krieg in der Ukraine: Russland will entmilitarisierte Zone um AKW unterstützen

Angesichts des andauernden Beschusses des Atomkraftwerks Saporischschja im Süden der Ukraine hat Moskau angedeutet, einem Abzug seines Militärs dort zuzustimmen. "Das ist eine vernünftige Forderung mit der Entmilitarisierung des AKW Saporischschja, ich denke, wir werden das unterstützen", sagte der Vizechef des Außenausschusses im russischen Parlament, Dschabarow, heute der Agentur Interfax zufolge. Die Kontrolle über das AKW will Moskau aber behalten. Eine Übergabe des leistungsstärksten Kernkraftwerks in Europa an die Ukraine, wie sie von den USA gefordert wird, schloss Dschabarow aus.

Erster Weizenfrachter verlässt Ukraine

Aus dem ukrainischen Hafen Tschornomorsk hat der erste Weizenfrachter seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs abgelegt. Bislang waren seit der Wiederaufnahme der Getreideausfuhr nur Mais und Sonnenblumenprodukte verschifft worden. Die "Sormovskiy 121" werde etwas mehr als 3.000 Tonnen Weizen in die Türkei transportieren, teilte heute das türkische Verteidigungsministerium mit. Parallel dazu legt die "Star Laura" aus Piwdennyj ab. Sie werde über 60.000 Tonnen Mais in den Iran bringen, hieß es.

Tchibo hat Russlandgeschäft aufgegeben

Der Hamburger Kaffeeröster Tchibo hat sein Russlandgeschäft wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine vollständig aufgegeben. Die dortige Gesellschaft sei bereits Anfang Juli verkauft worden, sagte ein Sprecher. Das Unternehmen habe in Russland ausschließlich Kaffeeprodukte angeboten und schon zu Beginn des Krieges Ende Februar die Belieferung mit Kaffee eingestellt.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.