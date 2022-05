Stand: 03.05.2022 11:34 Uhr Krieg in der Ukraine: Mehr als 400.000 Geflüchtete in Deutschland

Die Zahl der in Deutschland registrierten Geflüchteten aus der Ukraine hat die Zahl von 400.000 überschritten. Dies teilte das Bundesinnenministerium heute via Twitter unter Berufung auf die Bundespolizei mit. "Überwiegend sind es Frauen, Kinder und alte Menschen", erklärte das Ministerium. Weil nicht alle Betroffenen registriert sind, dürfte die tatsächliche Zahl deutlich höher liegen. Die Geflüchteten aus der Ukraine erhalten vorübergehenden Schutz als Kriegsflüchtlinge und dürfen hier arbeiten. Künftig erhalten sie zudem die reguläre Grundsicherung - das ist etwas mehr als die bislang gewährte Zahlung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Weitere Informationen 8 Min Roth: "Reise-Diskussion wenig hilfreich" Der SPD-Außenexperte Michael Roth fordert dazu auf, die Entscheidung des Kanzlers gegen eine Reise nach Kiew zu respektieren. Wichtiger sei es, die Ukraine weiter entschlossen zu unterstützen. 8 Min

Scholz schließt baldige Kiew-Reise aus

Bundeskanzler Scholz hat noch einmal seinen Kurs im Umgang mit Russlands Angriffskrieg in der Ukraine verteidigt. Im ZDF sagte Scholz, er habe jede einzelne Entscheidung - etwa für Waffenlieferungen oder Sanktionen - schnell und in enger Abstimmung mit den Verbündeten getroffen. Dennoch werde er auch weiter besonnen handeln, um eine Eskalation des Krieges über die Ukraine hinaus zu verhindern. Scholz schloss aber aus, bald persönlich in die Ukraine zu reisen. Dem stehe weiter die Ausladung von Bundespräsident Steinmeier durch die Regierung in Kiew Mitte April entgegen.