Krieg in der Ukraine: Mehr als 300.000 Geflüchtete in Deutschland Stand: 03.04.2022 13:15 Uhr Mehr als 300.000 Geflüchtete aus der Ukraine sind mittlerweile offiziell in Deutschland angekommen. In der Ukraine gibt es weitere Angriffe und Kämpfe. Nach dem Rückzug aus der Region Kiew werden Russland Kriegsverbrechen an Zivilisten vorgeworfen. Die News im Überblick.

Seit dem 24. Februar sind von der Bundespolizei laut Innenministerium insgesamt 303.474 Kriegsflüchtlinge mit Ukraine-Bezug in Deutschland festgestellt worden. Die tatsächliche Zahl dürfte deutlich höher sein, da Einreisende an den deutschen Grenzen nicht lückenlos erfasst werden. Menschen aus der Ukraine können sich zudem für 90 Tage visafrei in Deutschland aufhalten und frei bewegen, eine Registrierung bei den Behörden ist in diesem Zeitraum nicht verpflichtend.

Von den insgesamt mehr als 44 Millionen Ukrainern sind laut Angaben der UNO-Flüchtlingshilfe bisher rund vier Millionen Menschen ins Ausland - 2,4 Millionen davon nach Polen - geflüchtet, der Großteil von ihnen sind Frauen, Kinder und Ältere. 6,5 Millionen Menschen sind demnach innerhalb des Landes auf der Flucht - und 13 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen.

Explosionen in Odessa - Evakuierungsversuche in Mariupol und Berdjansk

Die Kämpfe und Angriffe in der Ukraine gehen offenbar weiter. Heute wurden Explosionen aus der Schwarzmeer-Hafenstadt Odessa gemeldet. Offenbar hat Russland dort ein Treibstoff-Lager angegriffen. Auch aus Mykolajiw in der Ukraine und aus dem russischen Belgorod wurden Explosionen gemeldet. In den belagerten Hafenstädten Mariupol und Berdjansk am Asowschen Meer soll es heute erneut Evakuierungsversuche geben - das teilte Vize-Regierungschefin Wereschtschuk mit.

Mutmaßliche Angriffe auf Zivilisten - unter anderem in der Region Kiew - müssen der britischen Außenministerin Truss zufolge vom Internationalen Strafgerichtshof als Kriegsverbrechen untersucht werden. Die EU unterstütze diese Forderung, so Ratspräsident Michel. Auch Kiews Bürgermeister Klitschko wirft Russland Kriegsverbrechen vor: "Das, was in Butscha und anderen Vororten von Kiew passiert ist, kann man nur als Völkermord bezeichnen", sagte er der "Bild"-Zeitung.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

