Stand: 02.07.2022 17:21 Uhr Krieg in der Ukraine: Lyssytschansk angeblich komplett umzingelt

In der Ukraine haben pro-russische Separatisten die umkämpfte Stadt Lyssytschansk angeblich vollständig umzingelt. Separatistenführer Marotschko erklärte, mithilfe der russischen Armee habe man die letzten strategisch wichtigen Höhen besetzt. Nach anderen Berichten sind russische Truppen bereits ins Zentrum der Stadt vorgedrungen. Die ukrainische Seite wies die Angaben allerdings zurück. Lyssytschansk sei zwar heftig umkämpft, aber nicht eingekesselt. Die Stadt ist der letzte große Ort im Gebiet Luhansk, den die ukrainischen Truppen zuletzt noch gehalten haben

Selenskyj wirft Russland gezielten Terror vor

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat den russischen Raketen-Angriff in der Region Odessa als gezielten Terror kritisiert. Es sei ein Wohnhaus getroffen worden, in dem etwa 160 zivile Personen lebten und keine militärische Ausrüstung gewesen sei, so Selenskyj. Bisher seien 21 Tote gefunden worden, doch die Zahl steige. Moskau bestreitet weiter, zivile Ziele in der Ukraine anzugreifen.