Stand: 03.05.2022 21:58 Uhr Krieg in der Ukraine: Laut UNO 100 Zivilisten aus Mariupol gerettet

Nach UN-Angaben sind aus dem belagerten Industriekomplex um das Asow-Stahlwerk in Mariupol 101 Menschen evakuiert worden. Die meisten von ihnen seien nun in Saporischschja, wo sie humanitäre Hilfe erhielten. Die Menschen - unter ihnen ältere und Kinder - hätten erstmals nach zwei Monaten wieder das Tageslicht erblickt, sagte UN-Koordinator Lubrani. Einige der Geretteten sei verwundet gewesen, teilte das Internationale Komitee des Roten Kreuzes mit. Russland hat derweil einen Großangriff auf die letzte Bastion ukrainischer Kämpfer in Mariupol begonnen, wie beide Seiten übereinstimmend berichten.

CDU-Partei- und Fraktionschef Merz ist derzeit zu einem Besuch in der Ukraine, bei dem er von Präsident Selenskyj empfangen wurde. Über den Inhalt des Gesprächs werde er zunächst mit Kanzler Scholz sprechen, so Merz.

Putin fordert Ende der Waffenlieferungen aus dem Westen

In einem Telefonat mit dem französischen Präsidenten Macron warf Putin Kreml-Angaben zufolge den ukrainischen Streitkräften Kriegsverbrechen vor und sagte, "der Westen könnte dazu beitragen, diese Gräueltaten zu beenden", indem er Druck auf Kiew ausübe "sowie die Waffenlieferungen an die Ukraine stoppt". Der Regierung in Kiew warf Putin vor, nicht "ernsthaft" an Gesprächen zur Beendigung des Konflikts interessiert zu sein. Macron forderte Putin auf, die Angriffe zu beenden.