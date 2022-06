Stand: 02.06.2022 17:34 Uhr Krieg in der Ukraine: Länder pochen auf Versorgungssicherheit bei Energie

Die Bundesländer pochen angesichts des teilweisen EU-Ölembargos gegen Russland wegen des Angriffskrieges in der Ukraine auf Versorgungssicherheit für deutsche Haushalte und die Wirtschaft. Das Sanktionspaket gegen Russland müsse damit einhergehen, dass die Versorgung mit Energie und auch die Bezahlbarkeit von Energie zu wettbewerbsfähigen Preisen gesichert werden müsse, sagte Berlins Regierende Bürgermeisterin Giffey (SPD) nach Beratungen der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten in Berlin. "Das ist unabdingbar für die Funktionsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Deutschland, aber auch des Energiestandortes Deutschland", so Giffey. Wichtig sei, eine Versorgung aller deutschen Raffinerien mit Rohöl sicherzustellen - und zwar lückenlos. Und Menschen in Ost und West müssten gleichermaßen über Energiesicherheit verfügen.

EU verzichtet auf Sanktionen gegen Patriarch Kyrill

Die EU verzichtet wegen des ungarischen Widerstands vorerst auf Sanktionen gegen das russisch-orthodoxe Kirchenoberhaupt Patriarch Kyrill. Das sechste EU-Sanktionspaket, in dem auch ein weitgehendes Öl-Embargo enthalten ist, wurde von Vertretern der EU-Staaten ohne die eigentlich gegen Kyrill geplante Strafmaßnahme gebilligt, wie mehrere Diplomaten bestätigten. Kyrill sollte nach dem Willen der anderen EU-Staaten wegen seiner Unterstützung für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine auf die Sanktionsliste der EU kommen. Er pflegt engen Kontakt zu Präsident Putin und zeigte sich bislang sehr kremltreu. Ungarn wollte die Sanktionierung allerdings nicht akzeptieren. Regierungschef Orban hatte seine Haltung zuletzt "mit der Frage der Glaubensfreiheit ungarischer Religionsgemeinschaften" begründet.

Weitere Informationen NDR Info Redezeit: Reaktionen auf Putins Krieg - Wie einig ist Europa? Es wird offenbar mühsamer, die 27 EU-Staaten auf eine gemeinsame Linie gegenüber Russland zu bringen. Stärkt oder schwächt der Krieg die EU? Schreiben Sie uns! mehr