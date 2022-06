Stand: 06.06.2022 20:15 Uhr Krieg in der Ukraine: Kulturstaatsministerin Roth besucht Odessa

Kulturstaatsministerin Roth ist zu einem zweitägigen Besuch in der ukrainischen Hafenstadt Odessa eingetroffen. Die Grünen-Politikerin sagte, sie wolle zeigen, wie auch die Kultur des Landes von Russland angegriffen werde. Und sie wolle erfahren, wie das Gesicht des Krieges jenseits der Frage nach schweren Waffen aussieht. Humanitäre Hilfsangebote kämen in den Debatten noch zu selten vor, so Roth. Die am Schwarzen Meer gelegene Stadt Odessa gilt als Kulturmetropole der Ukraine, ist aber auch von strategischer Bedeutung.

Auch Briten wollen Raketenwerfer liefern

Auch Großbritannien will mittlerweile Langstrecken-Raketenwerfer an die Ukraine liefern. Mit dem Waffensystem könnten Ziele in bis zu 80 Kilometern Entfernung getroffen werden - damit übertrifft es die Reichweite russischer Raketen. Auch die USA hatten entsprechende Lieferungen an die Ukraine angekündigt. Kremlchef Putin warnte den Westen vor Konsequenzen. Die Aufrüstung der Ukraine werde den Krieg nur verlängern.