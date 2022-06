Stand: 17.06.2022 07:38 Uhr Krieg in der Ukraine: Kuleba hofft auf Taten Deutschlands

Der ukrainische Außenminister Kuleba sieht im Besuch von Bundeskanzler Scholz in Kiew nach eigenen Worten einen wichtigen Schritt, um Vertrauen wiederherzustellen. In den ARD-Tagesthemen forderte er, das Zugesagte nun auch umzusetzen. In den kommenden Wochen werde man erleben, wie stark sich Deutschland tatsächlich engagiere. Ebenfalls als wichtigen Schritt bezeichnete Kuleba das Bekenntnis des Kanzlers zu einem sofortigen EU-Beitrittskandidatenstatus für die Ukraine.

Die EU-Kommission will heute ihre Stellungnahme dazu veröffentlichen. In Brüssel wird mit einem Kandidatenstatus unter Auflagen gerechnet. Auch für das Nachbarland Moldau könnte es eine Empfehlung für einen EU-Beitritt geben.

Ukrainische Truppen im Donbass unter Druck

Im Osten der Ukraine gibt es weiter heftige Gefechte. Dabei geraten die ukrainischen Einheiten nach Angaben des Generalstabs immer stärker unter Druck - vor allem in den seit Tagen umkämpften Städten Sjewjerodonezk und Lyssytschansk. Mit der Eroberung hätte Russland die gesamte Region Luhansk unter Kontrolle. Das ist eins der russischen Kriegsziele.

