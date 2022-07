Stand: 03.07.2022 16:36 Uhr Krieg in der Ukraine: Kommunen besorgt wegen Gas-Krise

Städte und Kommunen sorgen sich mit Blick auf mögliche Engpässe bei Gaslieferungen auch um die Versorgungs-Unternehmen. Der Druck auf die Stadtwerke nehme jeden Tag zu, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, Dedy. Er warnte, wenn die Stadtwerke die steigenden Energiepreise weitergäben, wären viele private Haushalte mit den Kosten überfordert. Wenn sie sie nicht weitergäben, könnten viele kommunale Versorger in die Insolvenz rutschen. Bund und Länder müssten dieses Problem lösen, so Dedy. Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Fahimi, forderte in der "Bild am Sonntag" einen Energiepreisdeckel für private Haushalte. Für eine bestimmte Verbrauchsmenge solle es einen Fixpreis geben, alles darüber hinaus koste mehr - das rege auch zum Energiesparen an, so Fahimi.

Scholz lehnt Tempolimit weiter ab

Bundeskanzler Scholz schließt trotz der Energie- und Klimakrise ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen nach eigenen Worten aus. Der SPD-Politiker sagte in der ARD, eine solche Maßnahme habe die Ampel-Koalition nicht vereinbart, deshalb komme auch kein Tempolimit. Die hohen Energiepreise nannte Scholz sozialen Sprengstoff. Für morgen hat der Kanzler Vertreterinnen und Vertreter der Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Bundesbank und Wissenschaft zu einer Diskussion über die Preissteigerungen für Energie und Lebensmittel eingeladen.

Russland meldet Einnahme von Lyssytschansk

Die Lage in der ostukrainischen Stadt Lyssytschansk ist weiter unübersichtlich. Am Vormittag hatten russische Medien unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau gemeldet, dass die Großstadt eingenommen sei. Ein Sprecher des Verteidigungsminsteriums in Kiew dementierte in der BBC, dass Lyssytschansk unter vollständiger russischer Kontrolle sei. Allerdings griffen russische Truppen die Stadt permanent an. Er wies auch die Darstellung von Moskau zurück, Russland habe den gesamten Donbass erobert.