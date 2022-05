Stand: 17.05.2022 20:20 Uhr Krieg in der Ukraine: Kiew und Moskau setzen Verhandlungen aus

Die Ukraine und Russland haben die Verhandlungen zur Beendigung des Krieges vorerst ausgesetzt. Die Ukraine wendet sich dabei vor allem gegen einen Diktatfrieden vonseiten Russlands. Kiews Unterhändler Podoljak sagte, die Gespräche würden nur bei konkreten Vorschlägen wieder aufgenommen. Eine gesichtswahrende Lösung für Kremlchef Putin lehne die Ukraine ab. Zudem könne man über ein Waffenstillstand nur nach einem vollständigen Rückzug russischer Truppen diskutieren.

Finnland und Schweden beantragen NATO-Beitritt

Die Außenminister von Finnland und Schweden haben Deinstag den NATO-Mitgliedsantrag ihrer Länder unterschrieben und wollen ihn am Mittwoch gemeinsam bei dem Militärbündnis in Brüssel einreichen. Einem Beitritt müssen alle 30 Nato-Mitgliedsstaaten zustimmen. Bundeskanzler Scholz will sich für ein "sehr zügiges" NATO-Beitrittsverfahren für die nordeuropäischen Länder einsetzen.