Stand: 16.06.2022 10:50 Uhr Krieg in der Ukraine: Kanzler Scholz zu Gast in Kiew

Bundeskanzler Scholz, der französische Präsident Macron und Italiens Ministerpräsident Draghi sind heute zu Gesprächen in Kiew. Am Morgen waren die drei Regierungschefs mit einem Sonderzug in Kiew eingetroffen. Sie wollen dort mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj sprechen und ein Zeichen der Solidarität mit dem Land setzen. Gesprächsthemen dürften die Lieferung schwerer Waffen und der angestrebte EU-Beitritt der Ukraine sein. Auch Rumäniens Staatspräsident Iohannis nimmt an den Beratungen teil. Am späten Vormittag besuchte Scholz zunächst den nach russischer Besatzung zerstörten Kiewer Vorort Irpin.

AUDIO: Bundeskanzler Scholz reist nach Kiew (6 Min) Bundeskanzler Scholz reist nach Kiew (6 Min)

Habeck ruft zum Energiesparen auf

Angesichts der Verringerung russischer Gaslieferungen hat Bundeswirtschaftsminister Habeck die Bürger erneut dazu aufgerufen, Energie zu sparen. Habeck sagte in einem auf Twitter verbreiteten Video, in der aktuellen Situation helfe jede Kilowattstunde. Eine Gefahr für die Versorgungssicherheit sieht der Grünen-Politiker nach eigenen Angaben aber nicht. Der russische Energiekonzern Gazprom hatte seine Gaslieferungen durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 gestern erneut verringert und dies mit sanktionsbedingt verzögerten Reparaturarbeiten begründet.

Erneut schwere Gefechte in Region Luhansk

Aus der Region Luhansk im Osten der Ukraine werden erneut heftige Gefechte gemeldet. Der Oberkommandierende der ukrainischen Streitkräfte erklärte, russische Truppen griffen aus neun Richtungen zugleich an. Dabei kämen Flugzeuge, Mehrfach-Raketenwerfer und Artillerie zum Einsatz. Ein Schwerpunkt der Kämpfe ist offenbar weiter die strategisch wichtige Großstadt Sjewjerodonezk - sie ist zu großen Teilen in russischer Hand. Aber auch im Norden und Süden der Ukraine soll es russische Angriffe geben.

