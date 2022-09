Stand: 06.09.2022 20:36 Uhr Krieg in der Ukraine: IAEO fordert Schutzzone um Atomkraftwerk

Die Internationale Atomenergie-Organisation IAEO zeigt sich nach der Untersuchung des ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja besorgt wegen eines drohenden nuklearen Unfalls. Um dies zu verhindern, seien sofortige Maßnahmen erforderlich, inklusive einer Sicherheitszone um das Kraftwerk, heißt es in dem Bericht der Experten. An eine Schutzzone müssten sich alle am Konflikt beteiligten Seiten halten, um den Austritt von Radioaktivität zu verhindern, so Behörden-Chef Grossi. Das Kraftwerk wird seit März von russischen Truppen besetzt gehalten, die ukrainischen Mitarbeiter betreiben die Anlage aber weiter.

Habecks verteidigt Pläne zu AKW-"Einsatzreserve"

Der Plan von Bundeswirtschaftsminister Habeck (Grüne), bis April 2023 zwei Atomkraftwerke lediglich als "Einsatzreserve" für eine sichere Energie-Versorgung bereitzuhalten, hat eine Debatte ausgelöst. Grüne und SPD unterstützen die Pläne des Wirtschaftsminister, von FDP und CDU kam Kritik. Unionsfraktionsvize Spahn sagte zu NDR Info, es sei ein fataler Fehler, im Winter die letzten drei verbliebenen Atomkraftwerke vom Netz zu nehmen. Habeck trat Bedenken, es könne in Deutschland im Winter zu Stromengpässen kommen, entgegen. "Die Deutsche Energieversorgung ist sicher, wir haben genug Energie und unser Netz ist auch sicher", betonte der Grünen-Politiker im Interview mit den Tagesthemen.

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.