Krieg in der Ukraine: Heute neuer Evakuierungsversuch in Mariupol Stand: 02.04.2022 07:39 Uhr In der belagerten ukrainischen Hafenstadt ist für heute erneut ein Evakuierungsversuch geplant, nachdem die geplante koordinierte Rettungsaktion gestern nicht geklappt hatte. Die Kämpfe im Land gehen weiter. Die News im Überblick.

Ein Konvoi des Internationalen Roten Kreuzes will heute Menschen aus Mariupol herausbringen - mit einem Evakuierungskonvoi aus Bussen und Privatfahrzeugen. Gestern hatten die Bedingungen vor Ort es den Hilfsfahrzeugen unmöglich gemacht, sicher in die Stadt zu gelangen, wie ein Sprecher des Roten Kreuzes sagte. Eigentlich war eine Feuerpause vereinbart gewesen.

Dennoch gelang es offenbar etwa 3.000 Menschen, auf ukrainisch kontrolliertes Gebiet zu flüchten. Etwa 2.500 Flüchtlinge aus Mariupol und der Stadt Melitopol trafen nachts in Bussen und Privatautos in Saporischschja ein. Das teilte ein Mitarbeiter des ukrainischen Präsidialamtes mit. Moskau sprach von ebenfalls mehr als 3.000 Menschen, die Mariupol gestern verlassen hätten - in Richtung Russland. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj konnten gestern landesweit mehr als 6.000 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Selenskyj sprach von Fluchtrouten in drei Regionen: Donezk, Luhansk und Saporischschja. Unklar blieb, wie genau die Menschen geflohen waren.

Selenskyj: Lage im Osten der Ukraine bleibt "sehr schwierig"

Die heftigen Kämpfe in vielen Teilen der Ukraine gingen in der vergangenen Nacht den Berichten zufolge weiter, wobei ukrainische Behörden Raketenbeschuss auf mehrere Großstädte im Süden des Landes meldeten. Selenskyj rechnet mit heftigen russischen Angriffen vor allem im Osten, dort bleibe die Lage "sehr schwierig".

Das US-Verteidigungsministerium will der Ukraine weitere Waffen im Wert von 300 Millionen Dollar (270 Millionen Euro) zukommen lassen - darunter Drohnen, Raketensysteme, gepanzerte Fahrzeuge, Munition, Nachtsichtgeräte, sichere Kommunikationssysteme und Maschinengewehre.

Die diplomatischen Bemühungen rund um den Krieg in der Ukraine sollen auch heute weitergehen. Die US-Spitzendiplomatin Nuland kommt nach Europa, um die Reaktion auf das russische Vorgehen abzustimmen. Sie soll in den kommenden Tagen unter anderem nach Deutschland, Frankreich und in die Türkei kommen, wie das US-Außenministerium mitteilte.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

