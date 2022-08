Stand: 07.08.2022 16:29 Uhr Krieg in der Ukraine: Heikle Lage am Kernkraftwerk Saporischschja

Nach dem Beschuss des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja wächst die Gefahr einer weiteren Eskalation des Krieges. Russland und die Ukraine warfen sich am Sonntag erneut gegenseitig vor, das AKW-Gelände beschossen zu haben. Wegen der Vorfälle an Europas größtem Atomkraftwerk drängt die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) darauf, Zugang zu der Anlage zu bekommen. Auch der vorherige Angriff am Freitag "unterstreicht die sehr reale Gefahr einer nuklearen Katastrophe, die die öffentliche Gesundheit und die Umwelt in der Ukraine und darüber hinaus bedrohen könnte", sagte IAEA-Chef Rafael Grossi.

Die Anlage in Saporischschja ist das größte Kernkraftwerk in Europa. Sie ist seit Anfang März von russischen Truppen besetzt, wird aber weiterhin von einem ukrainischen Staatskonzern betrieben. Teile der Anlage wurden bei einem Angriff am Freitag beschädigt.

AUDIO: Beschuss des AKW Saproschschja - IAEO alarmiert (6 Min) Beschuss des AKW Saproschschja - IAEO alarmiert (6 Min)

Vier weitere Schiffe verlassen ukrainische Häfen

Unterdessen haben weitere Schiffe aus der Ukraine Kurs auf Istanbul genommen. Vier unter anderem mit Sonnenblumenöl und Mais beladene Schiffe seien auf dem Weg in die türkische Metropole, um dort kontrolliert zu werden, teilte das Verteidigungsministerium in Ankara am Sonntag mit. Ein Schiff mit 33.000 Tonnen Mais hatte am Sonnabend nach einer internationalen Kontrolle in Istanbul die Erlaubnis zur Bosporus-Passage erhalten. Die für Sonntag geplante Ankunft des Schiffes "Razoni" im Libanon verzögert sich. Der Frachter hatte vergangene Woche als erstes mit ukrainischem Getreide beladenes Schiff seit Beginn des russischen Angriffskrieges die Ukraine verlassen.

Die ertragreichsten Getreideanbaugebiete der Ukraine befinden sich in den Kriegsregionen. Die Wiederaufnahme der Getreideexporte gilt als wichtig für die Stabilisierung der Lebensmittelpreise auf dem Weltmarkt.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.