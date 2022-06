Stand: 08.06.2022 06:34 Uhr Krieg in der Ukraine: Heftige Kämpfe um Sjewjerodonezk

Aus der Stadt Sjewjerodonezk im Osten der Ukraine werden erneut heftige Kämpfe gemeldet. Der örtliche Gouverneur teilte mit, es sei schwer für die ukrainischen Soldaten, die russischen Angriffe im Zentrum der Stadt abzuwehren. Die russische Armee habe aber noch nicht die Kontrolle über die Stadt erlangt. Auch das Gebiet Charkiw steht nach ukrainischen Angaben erneut unter russischem Beschuss. Mindestens drei Menschen seien getötet worden.

Selenskyj strebt "Sieg auf dem Schlachtfeld" an

Der ukrainische Präsident Selenskyj hält ein Ende des von Russland gegen sein Land geführten Krieges nach eigenen Worten nur auf dem "Schlachtfeld" für möglich. In einem Gespräch mit der "Financial Times" sagte Selenskyj, kurzfristiges Ziel der Ukraine sei die Rückkehr zur Situation vor der russischen Invasion am 24. Februar. Als langfristiges Ziel gab er die Rückeroberung aller von Russland kontrollierten Gebiete aus - somit auch die 2014 annektierte Halbinsel Krim sowie die von pro-russischen Separatisten besetzten Gebiete im Donbass in der Ostukraine. In dem Interview bekräftige Selenskyj die Forderung nach weiteren Waffenlieferungen.

Merkel verurteilt russischen Angriff auf die Ukraine

Die frühere Bundeskanzlerin Merkel hat den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine scharf verurteilt. "Das ist ein brutaler, das Völkerrecht missachtender Überfall, für den es keine Entschuldigung gibt", sagte die CDU-Politikerin am Dienstagabend in Berlin. Der Angriff sei von Russlands Seite ein großer Fehler. Merkel äußerte sich mit Blick auf ihre eigene Russland-Politik selbstkritisch: Es sei nicht gelungen, eine Sicherheitsarchitektur zu schaffen, die den Krieg verhindert hätte.