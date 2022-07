Stand: 16.07.2022 07:09 Uhr Krieg in der Ukraine: Habeck will Gaskunden weiter entlasten

Wirtschaftsminister Habeck (Grüne) geht einer Zeitung zufolge in der Gaskrise von weiteren Entlastungen für mittlere und geringe Einkommen aus. "Selbst Gutverdiener schlucken, wenn sie statt 1.500 plötzlich 4.500 Euro im Jahr fürs Heizen bezahlen müssen", sagt er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland laut Vorabbericht. Für Menschen mit mittleren oder geringen Einkommen seien diese Summen schlicht nicht darstellbar. Hier müsse die Regierung Entlastungen organisieren und zwar auch 2023. "Ich bin mir sicher, dass das Finanzministerium dafür noch Vorsorge schaffen wird." Zudem rief Habeck Unternehmen mit Büroräumen auf, sich am Energiesparen zu beteiligen. Der Grünen-Politiker bezeichnete es als fatal, Büros bis 23 Uhr zu heizen, obwohl kaum noch Menschen anwesend seien.

Drei Tote bei Raketeneinschlägen in Dnipro

In der gesamten Ukraine ist in der vergangenen Nacht Luftalarm ausgelöst worden. Russische Raketenangriffe werden unter anderem aus Dnipro in der Zentralukraine gemeldet. Dabei soll es drei Tote und 15 Verletzte gegeben haben. Nach Angaben des zuständige Gouverneurs wurde bei dem Angriff eine Industrieanlage getroffen, außerdem eine belebte Straße daneben. Auch in Krementschuk hat es erneut Explosionen gegeben.