Stand: 18.08.2022 05:54 Uhr Krieg in der Ukraine: Guterres will über Frieden verhandeln

UN-Generalsekretär Guterres, der türkische Staatschef Erdogan und der ukrainische Präsident Selenskyj treffen sich heute im westukrainischen Lwiw. Bei den Vermittlungsgesprächen solle neben der Umsetzung des Abkommens zu Getreideexporten auch die "Beendigung des Kriegs auf diplomatischem Wege erörtert" werden, hieß es vorab von türkischer Seite. Guterres und Erdogan hatten Russland und die Ukraine zuletzt Ende Juli bei dem Getreideabkommen zu einer Einigung gebracht. Aus New York hatte es damals geheißen, dass man auf diesem Erfolg aufbauen wolle.

Bundesfamilienministerin warnt vor Kinderarmut

Bundesfamilienministerin Paus (Grüne) warnt angesichts der ökonomischen Folgen des Krieges vor wachsender Kinderarmut in Deutschland. "Die Preissteigerungen bei Energie und Lebensmitteln sind drastisch. Die Gefahr, dass die Kinderarmut zunimmt, ist groß", sagte Paus dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Deshalb müsse die Regierung mit weiteren zielgenauen Entlastungen gegensteuern, betonte die Ministerin. Sie forderte eine deutliche Erhöhung des Kindergeldes.

NATO sieht Gefahr eines Atomunfalls im AKW Saporischschja

NATO-Generalsekretär Stoltenberg sieht wegen der russischen Besetzung des Atomkraftwerks Saporischschja die Gefahr eines Atomunfalls. Die Regierung in Moskau forderte er dazu auf, einer Inspektion durch die Internationale Atomenergiebehörde zuzustimmen. Die Übernahme des ukrainischen Kraftwerks durch die russischen Streitkräfte sei eine ernsthafte Bedrohung für die Sicherheit des AKW, so Stoltenberg am Mittwoch in Brüssel. Sie erhöhe das Risiko eines nuklearen Unfalls oder Zwischenfalls und gefährde die Bevölkerung der Ukraine, der Nachbarländer sowie der internationalen Gemeinschaft. Der Abzug aller russischen Streitkräfte von der Anlage sei dringend erforderlich.

Auch Bundeskanzler Scholz äußerte seine "ernsthafte Sorge" über die Lage am AKW Saporischschja. Seine Regierung werde weiter darauf hinwirken, eine dramatische Situation vor Ort abzuwenden.

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.