Krieg in der Ukraine: Guterres setzt sich für Stahlwerk-Evakuierung ein Stand: 28.04.2022 19:55 Uhr UN-Generalsekretär Guterres hat in Kiew mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj gesprochen. Im Bundestag verabschiedeten die Fraktionen der Ampelparteien und von CDU/CSU einen Antrag zur Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. Die News im Überblick.

Nach den Worten von UN-Generalsekretär Guterres tut seine Organisation alles, um die Evakuierung des belagerten Stahlwerks Asowstal in Mariupol zu ermöglichen. "Mariupol ist eine Krise innerhalb einer Krise, Tausende Zivilisten brauchen lebensrettende Hilfe", sagte Guterres nach einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Kiew am Donnerstagabend. Selenskyj fügte hinzu: "Ich glaube - so wie viele Verwandte der Menschen, die im Stahlwerk festsitzen - daran, dass der Generalsekretär und wir erfolgreich sein werden."

Guterres rief Russland erneut zur sofortigen Beendigung des Krieges auf. Er war nach Kiew gereist, um mit Selenskyj und Außenminister Kuleba über weitere humanitäre Hilfe und die Rettung von Zivilisten aus Kampfgebieten zu sprechen. Am Nachmittag hatte der Generalsekretär den Kiewer Vorort Butscha besucht und die internationale Aufklärung der dort geschehenen Kriegsgräuel befürwortet.

Bundestag unterstützt Lieferung schwerer Waffen

Der Bundestag stimmte mit einem gemeinsamen Antrag der Union und der regierenden Ampel-Parteien für eine Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. Mit großer Mehrheit von 586 Stimmen forderten die Abgeordneten die Bundesregierung auf, die "Lieferung benötigter Ausrüstung an die Ukraine fortzusetzen und wo möglich zu beschleunigen und dabei auch die Lieferung auf schwere Waffen und komplexe Systeme etwa im Rahmen des Ringtausches zu erweitern". Die Fähigkeiten Deutschlands zur Bündnisverteidigung dürften dabei nicht gefährdet werden. Mit Nein stimmten 100 Abgeordnete, 7 enthielten sich.

Die Bundesregierung erhielt auch ausdrückliche Rückendeckung für alle bisher ergriffenen Schritte, darunter die Sanktionen gegen Russland, Hilfe bei Ermittlungen wegen Kriegsverbrechen und den Umbau der Infrastruktur in Deutschland, um nicht mehr auf russische Energielieferungen angewiesen zu sein. Verteidigungsministerin Lambrecht (SPD) hatte die Lieferung von rund 50 "Gepard"-Flugabwehrpanzern angekündigt.

