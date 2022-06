Stand: 03.06.2022 17:01 Uhr Krieg in der Ukraine: Grundgesetz-Änderung für Sondervermögen gebilligt

Mit den Stimmen der Ampelkoalition und der Union hat der Bundestag heute das Grundgesetz geändert, um das geplante Sondervermögen für die Bundeswehr von 100 Milliarden Euro auf verfassungskonformen Boden zu stellen. Bei der Abstimmung in Berlin kam die erforderliche Zweidrittelmehrheit für die Änderung zusammen, wie das Bundestags-Präsidium mitteilte. Kanzler Scholz hatte das Sondervermögen in seiner "Zeitenwende"-Rede am 27. Februar als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine angekündigt. "Wir stellen uns unserer historischen Verantwortung", warb Finanzminister Lindner vor der Abstimmung für das Vorhaben.

Mit der Änderung des Grundgesetzes wird festgelegt, dass ein neuer, mit Schulden finanzierter 100-Milliarden-Euro-Fonds für eine bessere Ausstattung der Bundeswehr nicht unter die Schuldenbremse fällt. Der Fonds selbst wird per einfachem Gesetz eingerichtet, über das der Bundestag noch heute abstimmen will. Ein Großteil des Sondervermögens soll der Luftwaffe zukommen. Die Beschlüsse müssen vom Bundesrat noch bestätigt werden, womit gerechnet wird.

Neue EU-Sanktionen gegen Russland in Kraft

100 Tage nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine ist das sechste EU-Sanktionspaket samt weitreichendem Öl-Embargo gegen Russland in Kraft. Die Rechtstexte wurden am Freitagnachmittag im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Das Paket umfasst neben dem wirtschaftlich besonders relevanten Öl-Boykott unter anderem den Ausschluss der größten russischen Bank, der Sberbank, aus dem Finanzkommunikationsnetzwerk Swift sowie das Verbot mehrerer russischer Nachrichtensender in der EU. Zudem landen Dutzende Menschen und Organisation wegen Unterstützung des russischen Kriegs gegen die Ukraine auf der Sanktionsliste.

