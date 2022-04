Krieg in der Ukraine: "Große Wut auf den russischen Präsidenten" Stand: 19.04.2022 18:52 Uhr Bundeskanzler Scholz hat die russische Militäroffensive im Osten der Ukraine verurteilt. Russlands Außenminister Lawrow sagte, es gehe um die "vollständige Befreiung der Republiken Donezk und Luhansk". Die News im Überblick.

Der Krieg sei in eine neue Phase getreten, sagte der Bundeskanzler am Dienstagabend in Berlin nach einer Videokonferenz mit Staats- und Regierungschefs internationaler Partner und den Spitzen von Nato und EU. Das Leid der Ukraine lasse niemanden kalt. "Wir spüren unendliche Trauer über die Opfer und - auch das muss gesagt werden - große Wut auf den russischen Präsidenten und diesen sinnlosen Krieg." Scholz hob die enge Abstimmung mit den Verbündeten Deutschlands bei der Unterstützung der Ukraine hervor. "Deutsche Alleingänge wären falsch". Der russische Präsident Putin habe mit diesem geschlossenen Handeln nicht gerechnet. Es bleibe dabei, dass die Nato nicht in den Krieg eingreifen werde, bekräftigte der Kanzler.

Lawrow: "Geht um vollständige Befreiung von Donezk und Luhansk"

Zuvor hatte bereits der russische Außenminister Lawrow erklärte, sein Land habe mit einer neuen Phase des Einsatzes in der Ukraine begonnen. "Ich bin sicher, das wird ein wichtiger Moment in dieser gesamten Spezial-Operation", sagte er in einem Interview mit dem Fernsehsender India Today. Es gehe darum, die "vollständige Befreiung der Republiken Donezk und Luhansk" zu erreichen.

AUDIO: Russland spricht von "neuer Phase" im Ukraine-Krieg (3 Min) Russland spricht von "neuer Phase" im Ukraine-Krieg (3 Min)

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Hilfe für die Menschen in der Ukraine:

