Krieg in der Ukraine: Gazprom liefert weniger Gas nach Deutschland

Russland reduziert die Gaslieferungen durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 nach Deutschland. Der Energiekonzern Gazprom teilte mit, dass rund 40 Prozent weniger Gas durchgeleitet würden. Das Unternehmen begründete dies mit fehlenden Teilen bei Reparaturarbeiten. Der deutsche Siemens-Konzern habe sie nicht geliefert. Hintergrund sind laut Siemens Energy die Sanktionen gegen Russland.

Die Bundesregierung will das Gasunternehmen Gazprom Germania mit einem Milliardenbetrag stützen, um eine Pleite zu verhindern. Damit solle die Versorgungssicherheit in Deutschland gewährleistet werden, teilte die Bundesregierung mit.

Haubitzen sollen in die Ukraine geliefert werden

Die Ausbildung ukrainischer Soldaten an der Panzerhaubitze 2000 in Deutschland wird nach den Worten von Bundesverteidigungsministerin Lambrecht (SPD) "bald" abgeschlossen sein. Dann könnten die Waffen in die Ukraine geliefert werden. Wann genau die Haubitzen geliefert würden und auf welchem Weg, das werde sie in der Öffentlichkeit nicht sagen.

Deutschland will der Ukraine nach jetzigem Stand sieben Panzerhaubitzen aus Bundeswehr-Beständen zur Verfügung stellen. Zudem sei die Bundesregierung dabei, mit den USA die Lieferung von Mehrfachraketenwerfern vorzubereiten, die die Ukraine dringend brauche.

