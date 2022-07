Stand: 28.07.2022 14:30 Uhr Krieg in der Ukraine: Gas-Umlage soll ab Herbst kommen

Die geplante Gas-Umlage wird die Haushalte in Deutschland nach den Worten von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Die Grünen) voraussichtlich mit mehreren Hundert Euro pro Jahr zusätzlich belasten. Habeck sagte, bei einem Vier-Personen-Haushalt mit durchschnittlichem Verbrauch rechne er mit Zusatzkosten im mittleren dreistelligen Bereich. Er betonte zugleich, dass mit Hochdruck an sozialen Ausgleichsmaßnahmen gearbeitet werde. Die Umlage soll voraussichtlich im Herbst in Kraft treten und die stark gestiegenen Einkaufskosten der Gas-Importeure finanzieren.

Ukraine will mehr Strom nach Europa exportieren

Die Ukraine will künftig mehr Strom in die EU exportieren. Laut Präsident Selenskyj sollen so die europäischen Partner unterstützt werden, um drohende Engpässe bei der Stromversorgung zu vermeiden. Außerdem könne sein Land durch den Export von Elektrizität Devisen generieren, so Selenskyj in seiner täglichen Fernsehansprache. Schrittweise soll die Ukraine nach seinen Worten ein "Garant für die europäische Energiesicherheit" werden. In mehreren EU-Ländern, auch in Deutschland, wachsen die Befürchtungen, dass es wegen der reduzierten Gasliefermengen aus Russland zu Energie-Engpässen kommen könnte. Die Ukraine exportiert bereits seit Anfang Juli Strom in die EU. Mehr als die Hälfte der Elektrizität in der Ukraine wird durch Atomkraft generiert.