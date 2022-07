Stand: 28.07.2022 10:31 Uhr Krieg in der Ukraine: Gas-Umlage kommt wohl ab 1. Oktober

Die von Bundeskanzler Scholz (SPD) angekündigte Umlage für alle Gaskunden wird voraussichtlich ab dem 1. Oktober erhoben. Darauf deuten Informationen aus dem Bundeswirtschaftsministerium hin. Wie hoch die Umlage ausfällt, wird Ende August entschieden. Scholz hatte erklärt, eine vierköpfige Familie müsse mit 200 oder 300 Euro jährlich rechnen. Das Geld geht an Firmen, die den Gasimport abwickeln. Sie haben in den letzten Wochen aufgrund eingeschränkter Lieferungen aus Russland und steigender Weltmarktpreise hohe Verluste gemacht. Die Umlage soll bis März 2024 erhoben werden.

Ukraine will mehr Strom nach Europa exportieren

Die Ukraine will künftig mehr Strom in die EU exportieren. Laut Präsident Selenskyj sollen so die europäischen Partner unterstützt werden, um drohende Engpässe bei der Stromversorgung zu vermeiden. Außerdem könne sein Land durch den Export von Elektrizität Devisen generieren, so Selenskyj in seiner täglichen Fernsehansprache. Schrittweise soll die Ukraine nach seinen Worten ein "Garant für die europäische Energiesicherheit" werden. In mehreren EU-Ländern, auch in Deutschland, wachsen die Befürchtungen, dass es wegen der reduzierten Gasliefermengen aus Russland zu Energie-Engpässen kommen könnte. Die Ukraine exportiert bereits seit Anfang Juli Strom in die EU. Mehr als die Hälfte der Elektrizität in der Ukraine wird durch Atomkraft generiert.