Stand: 28.07.2022 22:09 Uhr Krieg in der Ukraine: Forderung nach Ausgleich für Gas-Umlage

Verbraucherschützer fordern ein zusätzliches Entlastungspaket für die Bürger. Grund sind deutlich steigende Kosten für Gaskunden durch eine geplante Umlage ab Herbst. Bundeswirtschaftsminister Habeck hatte erklärt, dass er von mehreren Hundert Euro Zusatzkosten pro Jahr für betroffene Haushalte ausgeht. Er betonte zugleich, dass mit Hochdruck an sozialen Ausgleichsmaßnahmen gearbeitet werde. Damit kein Versorger wegen gestiegener Einkaufspreise Insolvenz anmelden muss, sollen voraussichtlich ab Oktober alle Endkunden für eineinhalb Jahre die Umlage zahlen.

Der Verbraucherzentrale-Bundesverband betonte, die Menschen könnten nicht bis zum kommenden Jahr auf eine Entlastung warten. Dem schließt sich der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Fratzscher, an. Er warnt in der "Rheinischen Post" vor einer sozialen Katastrophe und schlägt vor, die Sozialleistungen um hundert Euro pro Person und Monat zu erhöhen.

Merz kann polnische Ringtausch-Vorwürfe verstehen

Der CDU-Vorsitzende Merz hat Polen nach eigenen Worten auch besucht, um die bilateralen Beziehungen nach dem stockenden Panzer-Ringtausch zu verbessern. Merz betonte in der ARD, er habe die Verstimmungen nicht aus dem Weg räumen können - zum Teil seien Warschaus Vorwürfe berechtigt. Polen habe bereits 250 Panzer in die Ukraine geliefert, das sei ein Drittel des Bestands seiner Armee. Das Angebot aus Deutschland seien 20 Panzer als Ersatz gewesen. Der CDU-Chef betonte, er verstehe, dass das in Polen nicht auf Begeisterung stoße.

Lambrecht: Deutsches ABC-Abwehrpaket für Ukraine

Die Bundeswehr liefert der Ukraine Ausrüstung zur Beseitigung von atomaren, biologischen oder chemischen Kampfstoffen. Laut Verteidigungsministerin Lambrecht gehören dazu sechs Fahrzeuge mit einer kompletten Ausstattung zur Dekontaminierung. Das ABC-Abwehr-Paket habe einen Wert von fast 900.000 Euro. Die Ausbildung ukrainischer Soldaten und Soldatinnen an dem Gerät sei bereits abgeschlossen.