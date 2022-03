Krieg in der Ukraine: Faeser enttäuscht über Verteilung von Geflüchteten Stand: 28.03.2022 22:38 Uhr Bundesinnenministerin Faeser vermisst eine verbindliche Regelung zur Verteilung der Kriegsflüchtlinge in der EU. Eine neue Gesprächsrunde der Unterhändler der Ukraine und Russlands soll offenbar am Dienstag in Istanbul beginnen. Die News im Überblick.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat sich enttäuscht gezeigt, dass beim EU-Innenministertreffen keine verbindliche Regelung zur Verteilung der inzwischen Millionen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine beschlossen wurde. Sie habe beim Treffen um Verbindlichkeit geworben, aber "das haben nicht alle so gesehen", sagte sie am Abend in den ARD-Tagesthemen.

Die EU-Kommission hatte bei dem Treffen in Brüssel vorgeschlagen, die freiwillige Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen in den 27 Mitgliedstaaten mit Hilfe eines "Index" zu unterstützen, der die aktuelle Belastung der einzelnen Staaten bewertet. Dafür herangezogen werden sollen die Zahl der bereits aufgenommenen Ukraine-Flüchtlinge, die Zahl der Asylsuchenden aller Nationalitäten im vergangenen Jahr und die Einwohnerzahl des jeweiligen Landes. Nach diesen Berechnungen am stärksten belastet ist nach Angaben der Kommission derzeit Polen, gefolgt von Österreich und Tschechien. Deutschland steht laut Faeser an achter Stelle. Nach UN-Angaben haben fast vier Millionen Männer, Frauen und Kinder die Ukraine seit Beginn des Krieges verlassen. Polen hat demnach schon über zwei Millionen Menschen aufgenommen. In Deutschland sind mehr als 270.000 Flüchtlinge registriert worden.

Friedensgespräche sollen in Türkei weitergehen

Ungeachtet der andauernden Kämpfe n der Ukraine sollen in der Türkei die Gespräche über ein Ende des Krieges am Dienstag fortgesetzt werden. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte, trotz der geringen Fortschritte bei den bisherigen Verhandlungen sei es wichtig, dass sie nun wieder von Angesicht zu Angesicht geführt würden.

AUDIO: Die Lage in der Ukraine am Montagnachmittag (5 Min) Die Lage in der Ukraine am Montagnachmittag (5 Min)

G7-Staaten lehnen Gaszahlungen in Rubel ab

Die Staaten der G7-Gruppe erteilen russischen Forderungen nach einer Begleichung von Gas-Rechnungen in Rubel eine Absage. Das sagte Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck am Montag in Berlin nach einer virtuellen Besprechung mit den G7-Energieministern. Deutschland hat derzeit den Vorsitz im Kreis der Staatengruppe, zu der neben Deutschland auch Frankreich, Italien, Japan, Kanada, die USA und Großbritannien gehören. Auch die EU nahm an der Runde teil.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Hilfe für die Menschen in der Ukraine:

Weitere Informationen Spenden für die Ukraine: So kommt die Hilfe am besten an Die Hilfsbereitschaft für die vom Krieg betroffenen Menschen ist groß. Was gilt es zu beachten? NDR.de bietet einen Überblick. mehr

