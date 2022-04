Krieg in der Ukraine: Explosionen entlang der Frontlinie im Osten Stand: 19.04.2022 13:08 Uhr Russland hat offenbar die seit Wochen erwartete Offensive im Osten der Ukraine begonnen. Es gibt Berichte über Explosionen in mehreren Städten und Regionen. Fluchtkorridore kommen offenbar nicht zustande. Die News im Überblick.

Der Sekretär des ukrainischen Sicherheitsrates, Danilow, sagte im Fernsehen, die russischen Streitkräfte hätten fast entlang der gesamten Frontlinie in den östlichen Regionen Donezk, Luhansk und Charkiw versucht, die ukrainischen Verteidigungslinien zu durchbrechen. Zuvor hatte Präsident Selenskyj in einer Videobotschaft gesagt, ein sehr großer Teil der russischen Armee werde für die Offensive im Donbass-Gebiet verwendet. Moskau hat den Beginn der Offensive bislang nicht bestätigt.

AUDIO: Die Lage in der Ukraine am Dienstagmittag (3 Min) Die Lage in der Ukraine am Dienstagmittag (3 Min)

Ukrainische Medien berichten über eine Reihe von zum Teil heftigen Explosionen entlang der Frontlinie. Die Stadt Kreminna wurde inzwischen von den russischen Truppen eingenommen, heißt es. In der belagerten Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer soll laut den prorussischen Rebellen inzwischen die Erstürmung des Stahlwerks Azovstal begonnen haben. Bemühungen um Fluchtkorridore für Zivilisten aus Mariupol sind offenbar erneut gescheitert - nach Angaben der Ukraine bereits den dritten Tag in Folge.

Union erwägt Antrag für Lieferungen schwerer Waffen

In der Frage einer Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine erwägt die Unionsfraktion, Bundeskanzler Scholz durch einen Antrag im Bundestag unter Druck zu setzen. Der Vizevorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Wadephul, schrieb auf Twitter, wenn sich der Kanzler bei der Frage nicht bewege, müsse er in der kommenden Woche mit einem entsprechenden Unionsantrag rechnen. Er wisse nicht, was noch geschehen müsse, damit Scholz endlich grünes Licht für die Lieferung schwerer Waffen gebe.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

